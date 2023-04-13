【食用安全】婦人愛吃一物突頭痛昏迷　揭大量寄生蟲入腦築巢險喪命

▲ 婦人因愛吃一物突頭痛昏迷送院，體内驚現大量寄生蟲大腦築巢。

天氣炎熱，不少人喜愛吃生冷食物降溫，但要小心寄生蟲入口。越南一名58歲婦人，疑吃了當地的一款特色美食——「血凍」(Tiet canh)後，突劇烈頭痛陷入昏迷，緊急送醫後發現，體内竟有大量寄生蟲在她腦内築巢，甚至還爬到她的手臂和脚部皮膚之下。

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綜合外媒報道，該名58歲婦人居住在河内郊區海陽，在家煮飯時突然感到劇烈頭痛，隨即昏迷倒在家中。她的家人趕緊將她送往急診室就醫，發現腦部有條寄生蟲幼蟲，隨後轉移到Dang Van Ngu醫院治療。

婦人稱自己經常會覺得很熱，就喜歡吃越南血凍解暑，「我大概一個月才吃一次血凍，想著自己清洗得很乾淨，所以吃得很安心，沒想到我會病成這樣。」而越南血凍，從外觀就非常有挑戰性，連當地人亦都不敢輕易嘗試，更直呼「比鴨仔蛋還可怕」。

醫生為婦人進行檢查和頭顱磁共振成像後，發現她體内被大量寄生蟲感染，不僅早已在大腦築巢，甚至連手臂和脚部皮膚底下都有寄生蟲，醫生因此判斷寄生蟲感染可能是婦人吃到不乾淨的越南血凍有關。醫生表示，被寄生蟲感染後頭痛昏迷等症狀會讓很多人誤以為中風，如果不及時治療，可能會導致癱瘓並伴有後遺症，甚至死亡。

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Dang Van Ngu醫院副主任BS Tran Huy Tho博士指出，吃越南血凍雖感覺涼爽，但並非為有助於降溫的食物，「各种血湯，不管是豬血、山羊血、鴨血等等，其實都是活血，含有很多危險的病原體，會造成腹瀉、霍亂、痢疾、鏈球菌、蠕蟲幼蟲感染的流感…」

預防食物中的寄生蟲

根據衞生防護中心指引，市民應保持良好的個人和食物衞生

經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後

從衞生和可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販

避免進食高危食物，例如生的或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉

食物應徹底清洗

確保所有食物徹底煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式烹煮食物

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責任編輯：羅嘉欣