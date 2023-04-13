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【單親媽媽】懷胎8月女欲奉子成婚　男友多次拒絕︰我媽話要攞單親津貼

親子 10:21 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名女子未婚懷孕8個月，欲與男友結婚，男友卻因媽媽一句話不結婚。

有人奉子成婚，組織幸福家庭，也有人為了孩子而勉強在一起，最終沒有好結果。一名女子在社交平台分享，她未婚懷孕8個月，欲與男友結婚。雖然男友曾承諾「我養你」，但卻多次拒絕她的結婚要求，只因他聽媽媽一句話。

該名女事主周二（11日）於「匿名公社」，以「承諾是一個騙子說給一個傻子聽的」為題發文。她指自己在工廠工作，因網上遊戲而認識一名任職園藝人員的網友，當時二人組隊打機。即使他們的生活作息不一樣，但她被男方的舉動感動︰

他每天都會在線上等我下班，只為了跟我說一聲晚安才去睡覺，因為感動，所以在一起。

最新影片︰

童學園
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因媽媽一句話不結婚

後來她跟男方拍拖，把自己獻給對方，坦言「那陣子只要見面，都是在旅館」。男友說懷孕了就結婚，令她很放心。到她真的懷孕了，男友一句「我養你」，加上她想脫離原生家庭，渴望擁有自己的家，所以義無反顧跟著他。可是當她搬去跟男友同住時，才發現現實︰

他打零工，生活壓力很大，尤其他還需要養父母跟兩個妹妹。

她開始懷疑自己太衝動，經濟能力不好，人生路不熟加上懷孕，很難找工作。眼見肚子愈來愈大，男友都沒要跟她結婚的意思，她幾次跟他談及結婚一事，都是吵架收場。她不想孩子出生證明上父親一欄不詳，終於男友說出遲遲不跟她結婚的原因︰

媽媽說不結婚才可以領單親補助……

而她已懷孕8個月，孩子快出生了，卻換來一句不結婚的荒謬原因，直言「原來我當初的感動都是自我感動而已」。

網民勸離開渣男

不少網民同情事主，認為「男人的嘴騙人」，有網民建議她離開男友，獨力撫養孩子，表示「該為自己而努力，生活不應為別人而活」。點撃睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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