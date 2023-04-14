【減肥大作戰】「清純美少女」靠吃一物5年激減134磅　真身竟是45歲大叔

▲ 「清純美少女」靠吃一物，5年激減134磅，真身竟是45歲大叔！

減肥瘦身，分分鐘變成另一個人？近日，Twitter上流行以「貼出看起來不像同一個人的照片」的hashtag發文，其中日本一名「清純美少女」貼出舊照讓一眾網民大為震驚，真身原來竟是45歲大叔。

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日本一名45歲大叔近日於Twitter分享自己的「驚人變化對比照」，一張是12年前舊照，當時大叔穿著紫色外套與一個小孩子合照，整體身型較壯碩，肚子上的肥肉亦清晰可見。而另一張照片則是大叔現在的模樣，照片中的他換上一頭長髮，穿著黑色襯衫和短裙，配上黑絲襪和高跟靴，體型也變得像少女一般纖細，完全是一位「清純美少女」的形象，讓人很難聯想到兩者是同一人。

大叔表示，12年前體重曾高達253磅，因身體不好被醫生建議減肥。於是他不運動，靠控制糖分，以及主要吃豆腐、沙拉雞、芝士、捲心菜等來努力減重，花費5年時間甩掉一半以上體重，目前的體重為119磅。他還提到，因體型變化較大，衣服鞋子都要重新買，而衣服的尺碼則從XXL碼變成M碼，牛仔褲的尺寸從40英寸縮小到28英寸，甚至連鞋碼也從29厘米降到27厘米。

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自從減肥成功後，大叔更解鎖了「人生新角色」，雖然45歲的他早已為人父，但他依然熱衷於在Twitter上，以七海かな（七海加奈）的名字分享自己的各種女裝打扮，以及日常生活照。

照片曝光後引起大量網民的關注，紛紛驚嘆不敢相信兩者是同一人，亦有網民大讚大叔驚人的減肥毅力。

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責任編輯：羅嘉欣