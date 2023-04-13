【自由人】余德丞孖網紅日本旅遊片引熱議　Dickson發文回應得到店主允許拍攝

▲ 余德丞發文回應事件。

余德丞（Dickson）與Youtuber「9BoThew 膠保廢」早前一同飛往日本拍攝YouTube片，除了挑戰食雞肝馬肉刺身，又吃不同的昆蟲，當然一定不少得吃新鮮魚生飯。

不過其中一條片他們去位於日本秋葉原的魚生丼飯餐廳，被網民指他們行為失禮，引來網民熱議！

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行為被指失禮

由於他們到了餐廳後，進去後他們並沒有立即點餐，而是在拍攝餐廳的裝潢、擺設和聊天，於是餐廳老闆更特意走過來催促他們快點點餐，更問他們究竟是否用餐。

之後他們一行四人，只點了一碗特盛海鮮丼和一碗中拖羅丼四人分食，期間又不斷以廣東話高談闊論。

事後網民認為他們一行四人只吃兩碗飯相當小家，又表示日本的風俗習慣不同於香港，當地人對於鏡頭比較敏感，而且他們更多次刻意將鏡頭對住老闆並以廣東話高談闊論，似是對餐點和餐廳評頭論足，行為失禮。

▲ 這條片段引起網民關注。

發文回應當日拍攝情況

由於片段連日來被網民批擊，Dickson在社交網發文回應事件，並感謝網民對影片的關注，大家的留言好與壞，他們日會多加注意。

對於餐廳拍攝情況，他澄清表示該日拍攝前已得到店主允許：「首先我哋喺拍攝前已經得到店主允許，店主亦知道我哋嘅拍攝器材係運動相機同自拍棍，最後我哋選擇在餐廳的角落拍攝。」

在點餐數目方面，Dickson指原本他們想點3個丼飯：「1個特大雜錦井飯，1個大吞拿魚腩井飯，1個中吞魚腩井飯可惜大吞拿魚腩井飯己經售罄。由於該餐廳食物份量出名大同多，為免order 太多而造成浪費，我地最後決定只點兩個井飯。」並表示若然店主要求他們要一人點一個井飯，他們都一定會照做，尊重餐廳規矩。

▲ 發文回應事件。

後期製作加大聲量

至於有關聲量的問題，他表示明白在日本餐廳說話普遍比較細聲，故有特別壓低聲量說話：「而影片呈現嘅說話音量乃經過後期製作加大，目的為觀眾聽清楚對話内容。」

最後他再致歉指影片的封面圖﹑音效若有誇張之嫌，因而引起誤會。

雖然有網民批評他們行為不當，但亦有不少網民力撐Dickson，認為餐廳老闆態度確實不佳，又指魚生飯份量多，若然沒有吃光，反而造成浪費。

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