【高空擲物】觀塘凌晨驚現蒙面高空擲物狂　少年情緒激動擲碗遺滿地玻璃碎

▲ 有人從單位內扔出疑似玻璃的雜物。（網上圖片）

觀塘凌晨驚現高空擲物狂。今日（13日）網上流傳一段片段，片中有人從單位內扔出疑似玻璃的雜物，引起網民關注。

據上載者指，事發在凌晨約1時半，觀塘協和街143號協和大廈4樓一單位內，有人疑以報紙蒙面，不斷從窗口投擲雜物，且當中大部份疑為玻璃。

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上載者更指現場「滿地碎片」，亦有人就事件報案，惟獲回覆：「你證明唔到地上啲野係佢掉落黎。」上載者無奈之下，只能提醒「行人同行車小心請兜路」。

TOPick記者已向警方查詢事件。案情指，大廈保案在凌晨約1時26分，發現有住客在單位內拋擲雜物，於是報案。警員接報到場並上門調查，單位內有一對母子，其中一名年約10餘歲的少年懷疑情緒激動，將碗拋出窗外。少年其後送往聯合醫院治理。現場留有大量玻璃碎片，無人受傷。警方其後將案件改列作「傻人發現」處理。

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記者：黃穎津