【法言人】康華教瑜伽展現靈活身手　美魔女保養有道分享凍齡貼士

▲ 美魔女康華於TVB劇《法言人》中做瑜伽晒纖瘦身型。

TVB劇《法言人》本周首播，劇中飾演前江湖大嫂Macy的康華於鏡頭前做瑜伽，從靈活的肢體動作可見，相信康華平時亦勤做運動。

現年51歲的康華外貌身材保養得宜，對自己十分嚴謹的她於上鏡時會保持於105磅內，她又分享成為美魔女的貼士。

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為幾秒演出上瑜伽課

康華於《法言人》中已退隱江湖並轉行當瑜伽老師，並於劇集內展示柔軟筋骨及靈活身手，令人眼前一亮。

康華甫一出場便「半天吊」大玩空中瑜伽，雖然只有數秒鏡頭，但為求盡善盡美，她在劇組安排下事前專誠上堂學瑜伽。

已有舞蹈底子的她笑言上堂前很擔心：「因為真係好耐冇做大幅度拉筋，所以一知道要咁就Keep住每日做十五至三十分鐘拉筋。上完第一堂時真係周身痛呀，大髀畀啲繩勒到瘀晒，我先知原來咁辛苦，空中瑜伽唔止要柔軟度，都仲有好多力學同技巧喺入面。」

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康華保持纖瘦身型

康華於拍攝前刻意Keep Fit：「因為空中瑜伽啲衫有啲蝦人著，所以嗰段時間特別留意飲食之餘，差唔多日日起身都做半小時運動，做啲修肚腩、手臂同大髀等等嘅運動。」

勤力修身的康華擁有纖腰及長腿，她曾跟TOPick分享體重最輕時只有102磅：「一般為105至106磅，任性時會108磅。不過，上鏡時必須保持於105磅內。」

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分享保養心得

康華大談保養心得，「皮膚敏感或太乾時需要用水份Mask保濕，且多喝水及睡眠充足，有時也會到美容院做保濕Facial。」

清淡的飲食習慣有助皮膚保持白滑，她謂：「平時吃菜、豆腐、茄子為主，少吃煎炸食物，早上吃小米粥。我很喜歡喝湯，但不能喝太多，特別是睡覺前，很易浮腫。開工時只會喝半碗，不用開工時剛會喝一碗半至兩碗。」

她會盡量抽時間做運動：「運動可令肌肉不會太鬆弛，最佳為每日做20分鐘至半小時，簡單動作便可，不用令自己太辛苦，不然會消耗太多。」

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