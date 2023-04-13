【防癌食物】研究揭味噌湯降患上3癌風險　醫生教1種食法更健康

不少港人愛吃日式料理，最近有台灣醫生引述研究，發現每天喝1至2碗味噌湯，能有效降低患上乳癌、胃癌、肝癌等疾病的風險，同時可以降低膽固醇、預防肥胖。而發酵時間越長的味噌，抗癌效果也越好。不過味噌鹽分含量通常較高，所以必須稀釋減鹽再吃才健康。

最新影片：

台灣中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫生廖志穎，引述一項長達15年的大型研究，指出若每天攝取味噌湯等大豆製品達50克，能明顯降低死亡風險。研究亦在老鼠實驗中，發現味噌可以抑制多種癌細胞，包括乳癌、肺癌、肝癌、胃癌、大腸癌等，且發酵時間越長，效果越顯著。

廖志穎表示，味噌主要由菌類分解黃豆發酵而成，富含纖維、胺基酸、大豆異黃酮、皂素等成分，而這些複合物都是共同抑制癌細胞的主因。他並引述研究表示，每天喝1至2碗味噌湯，可以減少患上乳癌、胃癌、肝癌等癌病風險。

此外，味噌還能降低膽固醇、調整腸胃，並預防肥胖。廖志穎表示，豆類發酵品如豆麴、味噌、納豆等，含有豐富維他命B6、E、K、益生菌等，有助調整腸胃，建議作為健康食材，可適量使用。不過需特別注意鹽分攝取量，尤其味噌要稀釋減鹽，以免攝取高鹽，傷害胃黏膜，反而增加患上胃癌的風險。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣