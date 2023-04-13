【令人心酸】父逝世遭改嫁母及繼父趕出家門 學習障礙兒：我還是愛媽媽

▲ 馬來西亞一名兒子，因爸爸逝世，媽媽改嫁後，慘遭繼父趕出家門。

母愛對孩子來說是很重要！馬來西亞一名現年20歲的兒子莫哈末(化名)，患有學習障礙，多年前父親逝世，之後三十多歲的母親改嫁給五十多歲的繼父。去年1月初，莫哈末還被趕出家門，流離失所的他，直至1月14日才被村民帶到收容所，雖然被親母拋棄，但他仍很想念媽媽，「儘管被趕出門、我仍然愛她，從不恨她。」

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綜合外媒報道，具有學習障礙的莫哈末，被趕出家門已有1年多，目前居住在太平社會福利機構Marhaen旗下的收容所，也是該處居住最久的住戶。莫哈末感慨地指，在收容所生活，遠比自己的家好很多，不過每逢大節日，他都很想念媽媽，

每次齋戒月或開齋節，我都會想起媽媽，很想跟他們團聚，但是媽媽和繼父對我的態度，就像陌生人一樣，我不知道自己做錯了什麼！

莫哈末坦言，自小就被送到寄宿的宗教學校直到12歲，父親去世後，三十多歲的媽媽幾年前再嫁給了五十多歲的繼父，從此他的生活出現了巨大變化，繼父視他如陌生人，一直受到不好的待遇，去年1月初，更被繼父趕出家門，

我永遠記得2022年1月14日，我被村民帶到收容所，對我來說，收容所的生活就如天堂，比過去圓滿，但我就是缺乏母愛。

目前，莫哈末在酒店工作，雖然被家人拋棄，但他依然會原諒他們，並很想念2名分別是13歲和17歲的妹妹，而2名妹妹則與媽媽及繼父一起生活。

據太平社會福利機構Marhaen的主席法依祖表示，莫哈末是一名有學習障礙的人士，機構人員曾聯絡莫哈末的家人，並表達莫哈末很想跟家人團聚的意願，但家屬卻不願給予配合。

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責任編輯︰王明芳