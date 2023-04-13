【移民英國】「升學界花姐」解構移英12大中伏位　獲英校取錄後「反口」可被罰1年學費

▲ 「升學界花姐」詳細解構12大移英中伏位。

隨著英國政府放寬移民門檻，在1997年7月1日香港回歸後出生的成年人，只要父母其中一人為 BNO 持有人，在英國定居5年即可申請永久居留權，期間可讀書及工作，第六年可獲英國公民身份。因此不少港媽都計劃帶著子女移民，但別以為只要找到學校及住處便無後顧之憂，忽略兩地的生活細節差異，只會浪費時間及金錢，亦不懂善用英國公民福利。

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留英20年的英國升學及成長顧問梁曉芙「升學界花姐」表示：「BNO 移民英國的十二個中伏位，涵蓋找學校、面試、託兒、醫療、理財、交通、消費、飲食八個範疇，實行八方支援港媽適應陌生環境，順利開展移民新生活。」

1.以BNO免費報讀公校 注意只收稅單住址證明

私立寄宿學校一年學費約3.6萬英鎊／36萬港幣，而公立寄宿學校一年宿費約1.2萬英鎊／12萬港幣，而BNO報讀公立學校更是免費，是不少港媽帶子女到英國讀書的最大誘因！但留意近年公校收緊報名文件要求，住址證明必須為市政稅單 (Council Tax Statement)，一般銀行月結單電話費單無效，此措施亦意味大家不能夠再以 Airbnb地址報校。

2.獲取錄後「反口」 小心被罰一年學費

與香港小一統一派位相似，在英國申請公立學校都可選填十間心儀學校，但要留意一般私校都會比公立學校提早公布收生結果。若抱着「攞咗個位先」的心態先接受私校錄取，假設其後收到公校取錄而想變陣，就會被罰款一個學期的學費，部分學校的罰款可達一年學費（約36萬港幣）。建議家長一早預備名單列出選校次序，以便在短時間內作決定。

3. 面試班背稿OUT！ 入學要識「傾計」與社交

近年不少名校的入學試改制，如Westminster School及Highgate School都新增group assessment，透過小組評估來評核學生表現。過程要求幾位學童於限時內合作完成一個目標，例如畫畫、標語創作，但留意創作成果未必重要，學校重視的是過程中展現的真實性格、合作及社交能力。為了讓老師觀察學生與同輩溝通時最真實的一面，除了與考試官進行一對一的面試，學校新增與該校學生「傾計」的環節。所以，坊間面試班要求死記硬背標準答案已經不合時宜，教育界更希望家長從各方面培養學生的soft skills。

4.簽證時已申請NHS醫療服務 漏登記保障全失

英國完善的教育及醫療制度吸引不少家長選擇移民。有朋友分享，由排期身體檢查、安排做手術切組織及覆診，前後一個月內完成，而且費用全免。其實申請英國居留簽證時，已同時登記英國的公營醫療服務(NHS, National Health Service)並因應獲批簽證期限繳付470至624英鎊年費(IHS, immigration health surcharge)，但留意NHS仍未啟動！

到步後，需帶同護照及住址證明到診所登記，於兩週內進行身體檢查，收到一組十位數字的NHS號碼，醫療保障才真正啟動。可獲得免費門診服務外，嚴重病患人士及長期病患者，如哮喘亦可得到免費的定期醫療諮詢及配藥服務，等到有需要時才發覺未啟動 NHS 就費時失事。

5.落地英國銀行開戶 冇預約分行不受理

英國入境最多只能帶1萬英鎊的現金，所以落地必須要開設一個當地的銀行戶口處理交租、按金及學費。留意開戶流程的潛藏伏位，直接到分行辦理將不會受理！第一步先要網上預約開戶，然後帶齊所需身份證明文件如BNO護照，學生則需BRP (Biometric Residence Permits)及住址證明到分行辦理。

留意並非所有銀行都接受持BNO移民的開戶申請，如港人熟悉的滙豐銀行，只適合已在英國住滿一年的人士。剛到步的移民人士可選擇比較「BNO-friendly」的銀行，如萊斯銀行(Lloyds)、國民西敏寺銀行(NatWest)、虛擬銀行如Monzo及Revolut等等。

6. 聘請保姆週薪達500鎊 善用政府三至四歲託兒補助

除非你財力雄厚，有能力退休，否則一般移英家長都須要上班，一來維持生計，二來可以擴闊社交圈子助適應新生活。但子女放學後安排往往是一大難題！有家長試過聘請當地的保姆(Nanny/baby sitter)照顧幼童，時薪約25英鎊，以每天放學照顧四小時，週薪約500英鎊，一個月開支可達兩千英鎊／兩萬港幣。

其實，英國政府有補助幼兒託兒服務(Childcare)，三至四歲學童可獲得每週15小時的免費託兒服務，若父母同時工作，免費託兒服務最多可達每週30小時，千萬別花冤枉錢。



7.帶外傭姐姐移民 簽證短月薪高4倍

一家人移民，有人決定與外傭道別，有人希望帶姐姐一起移民，減輕負擔。但英國對外傭簽證申請資格嚴謹，必須為僱主工作至少一年，簽證有效期只有六個月，外傭及僱主必需一同入境，而且需要根據英國僱傭條例，提供住宿、假期及繳付最低工資，參考2023年四月的最低工資的時薪為10.42英鎊／約100港幣，月薪約兩千英鎊／約兩萬港幣，較香港外傭的的規定最低工資每月HK$4,730 高四倍，難免超出預算！



另一選擇是聘請au pair，即年紀較輕的在學學生，但缺乏湊小孩經驗，只適合處理簡單家務及接送返學。除了支付約90英鎊的週薪，還需要視為家庭成員，提供獨立房間及三餐，合理零用錢，亦有責任讓他學英文及體驗英國文化，留意或有潛在危機遇上較反叛或愛晚歸的學生，或得不償失，大家要慎重考慮。



8.「倫敦後花園」不在倫敦 Oyster Card搭錯地鐵罰100鎊

長期留在倫敦遊學，搭乘倫敦巴士、地鐵(Underground/ Tube)、鐵路(Overground)、DLR(輕鐵)、Tram(電車)、國鐵(National Rail)，都必備一張電子收費的交通卡Oyster Card，用這卡付車費設每日上限，之後便不會扣錢，所以搭乘次數越多越省錢。Oyster Card看似和八達通卡一樣有儲值功能及出入閘自動感應，但留意使用範圍只在倫敦地區Zone 1至Zone 9內的車站。

很多港人熱門居住地區，被喻為「倫敦後花園」的St Albans，Hemel Hempstead，Guildford, Bishop’s Stortford，其實都不在倫敦，並不在Oyster Card使用範圍內，驗票時被發現違規可被罰款100英鎊！若真的錯拍卡入閘，記得到車站售票處補付差額。



9.入手火車折扣卡 一家大細周遊英國平一半

到步後想先乘坐火車周遊英國，留意車票有三種票價：早鳥(Advance)、非繁忙時段(Off-Peak)及通行證(Anytime)。個性比較即興的可選擇通行證，票價高但彈性亦最高，一早計劃周詳的可選擇早鳥票，限量發售而且不可改期，但票價可比通行證便宜一半。想更慳錢，記得購買火車折扣卡(Railcard)，分為二人同行、一家大細、學生、長者、殘障等卡類約售30英鎊，使用期限一年。

如一大兩細家庭由倫敦出發到南部布萊頓 (Brighton)，票價由68減至30英鎊，已經可賺回成本。留意Railcard 只是折扣卡，並非如八達通般含有儲值功能，需在購車票時點選Railcard，車長驗票時也會一併檢查火車折扣卡。



10.商戶不設港式齊頭找續 小費文化非必要

英國用餐時，一般帳單已包含10-12.5%服務費，不用重複支付小費，但有些較地道的餐廳沒有附加服務費，建議以餐費10-15%為小費，或直接將找續的硬幣都留下當小費。這與美國餐飲或服務性行業約定俗成的20%小費文化不同。



另常見帳單有零頭而須「找散」的情況，香港人為免收硬幣，習慣齊頭找數，如消費81元，就會付101元以找回20元紙幣，而非九元硬幣。但英國人完全沒有齊頭找續習慣，會先退回一元及找續九元，而且會認為你的行為怪異。你或會質疑此做法方便大家有何不可？因大城市如倫敦的生活節奏都較香港慢，這正正就是文化差異，而非單純效率問題。其實，香港人也可乘機學會放慢速度，為免尷尬也可用電子錢包消費。



11.寄宿帶電器要申報 不合規格電器影響保險賠償

移民時託運電器，要注意運費及是否易碎，也需看清楚電壓是否與英國的電壓(220-240V 50Hz)相容 。㩦帶電器入讀寄宿學校，校方會要求將電器交檢學校技工，通過安全測試並貼上CE貼紙才可在校舍內使用。若有漏報，一旦出現意外而被查出是由不合規格的電器所致，將不會獲得保險賠償，大家切勿輕視。



12.不建議自備保溫壺帶飯餸 濃味多骨NO！

全日制的英國學校都設有飯堂提供膳食，學生亦可自㩦飯盒，當地人習慣帶「Packed Lunch」即是三文治、薯片、水果等沒有濃烈氣味的食物。家長常預備如豉椒排骨等味道濃烈又多餸汁的中式菜式，味道會影響到其他師生外，自備保溫壺帶飯餸亦會顯得格格不入，突顯文化差異。

而用膳後剩下廚餘如骨頭、肥肉及「油淋淋」的餸汁，校工亦不會處理，學生須把廚餘帶回家處理，易打翻又有氣味，所以不建議帶中式飯餸回校用餐。



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責任編輯︰王明芳