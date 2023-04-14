世衞沙士對策指揮提醒新冠威脅未完全解除  莫掉以輕心

本港自3月初進一步放寬口罩令，社會可謂全面復常，新冠疫情是否已經終結？雖然本港確診數字下降，但在一個多月間仍有逾百宗感染後死亡個案，市民特別是高危人士，應怎樣在復常與防疫之間取得平衡？

三大可能性 難言新冠不再復返

曾任世衞沙士對策指揮的倫敦衞生與熱帶醫學學院傳染病流行病學海曼教授（Prof. David Heymann）3月初在本港新冠肺炎研討會上，分析未來新冠疫情的三大可能性，包括一.停止傳播；二.零星傳播/逐漸消退；三.持續傳播/爆發另一波疫情。海曼教授表示，目前看來是最有可能出現的是可能性三。 對於放寬口罩令，海曼教授指自去年開始，歐洲多國已取消「口罩令」；但事實上，即使接種疫苗後，或會二次感染，他亦在接種2劑疫苗後被兒孫感染，因此絕不能掉以輕心。

▲ 海曼教授表示，新冠疫情仍未結束，市民不能掉以輕心。

疫情殺全球措手不及

回顧過去3年多的疫情，海曼教授指新冠病毒於全球迅速傳播，防不勝防。疫情初期，韓國已出現首波疫情，確診個案於短短10天攀升至高峰，需整整2個月才成功遏止。而鄰國日本亦緊隨爆發疫情，雖然當地政府實施精準的封鎖措施，仍難阻夜店及其他聚會群組爆發。歐美染疫死亡率更高於大多數亞洲國家，意大利的疫情更導致醫療系統癱瘓，需架設帳篷作緊急醫院，以應付龐大的確診及重症患者。

▲ 意大利曾出現大規模新冠爆發，需成立緊急醫院應對疫情。

防患於未燃 免重蹈覆轍

海曼教授建議香港和其他國家一樣，應從三方面著手，包括預防、偵測及應對。預防方面，海曼教授提倡做好有效的衞生措施宣傳、加強監測及接種疫苗加強劑，以加強對高危人士(包括長者及長期病患)的保護。此外，所有政府均應具備強大的傳染病監測系統，能迅速識別出任何可能需要關注的新變種病毒，以作應對。

正視「疫苗接種疲勞」 疫苗可減重症及長新冠

海曼教授強調，接種疫苗不僅可以減少感染後徵狀持續時間及嚴重程度，亦可減少長新冠徵狀。海曼教授指：「疫苗接種疲勞不僅在香港出現，亦在各國發生；加強劑難以吸引應該接種的人，許多長者均沒有接種疫苗。我認為這不僅僅是疫苗接種疲勞，亦要加強對衞生防護系統的信任。」

海曼教授認為，保持疫苗接種比率高的唯一方法，是由值得信賴的醫護人員進行良好的溝通。政府之間，以及社會上其他專業團體的合作亦很重要，專家需向公眾剖析疫情的進展，透過科學數據說明接種疫苗的重要性，尤其是春夏季傳染病高峰期，說服公眾接種疫苗是一門藝術。

世衞建議：高危組別加強劑接種率應達100%

海曼教授又引述世界衞生組織於1月30日發表的最新建議，長者及長期病患等優先接種疫苗組別，其疫苗加強劑覆蓋率應達100%。此外，建議接種二價疫苗作加強劑，或增加對Omicron及其亞系變種病毒的免疫反應。

美國食品及藥物管理局(FDA)的疫苗及相關生物製品諮詢委員會亦正就有關新冠疫苗接種恆常化的建議作討論，如每年接種一劑新冠疫苗，老人、幼兒及免疫力弱人士或需接種兩劑。

外遊前應接種加強劑

疫情新常態下，不少市民恢復外遊，或到訪人多聚集的地方；然而部分國家及地方仍持續有感染個案。研究亦指出同時感染新冠及流感可增加死亡風險。

鑒於不少港人均在上年初第5波爆發期間染疫，至今已逾一年。隨著感染後及疫苗抗體水平隨時間下降，加上不少人在外遊時不戴口罩，建議市民，特別是長者及長期病患者，應在外遊前接種疫苗加強劑，以維持對新冠肺炎的免疫力，並減低外遊時因受感染行程受阻，甚至需求醫的風險。

資訊由海曼教授提供，復星醫藥支持。

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