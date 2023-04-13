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【保溫杯迷思】保溫杯底貼紙具保護效能　廚具商：撕走可損保溫杯壽命

食用安全 12:45 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

保溫杯底貼紙具保護效能，廚具商：撕走可損保溫杯壽命。

新買保溫杯的底部都會貼有一張標簽貼紙，不少人習慣將其撕除。但有廚具製造商提醒，這張貼紙大有用處，撕掉更會影響保溫杯壽命。

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【活得健康啲】港產導盲犬陪伴走遍世界終退休　主人不離不棄照顧終老：牠是家人

日本廚具製造商「和平Freiz」日前在官方Twitter賬戶發文，指保溫杯或不鏽鋼杯底部常見的標簽貼紙，作用除了標示產品資料，實際上是「保護貼紙」。廠商解釋，由於保溫杯等產品普遍經過真空處理，貼紙的作用就像蓋子一樣，負責將底部的焊接口封住，以保護真空處理過的杯身。

如果隨意撕走，焊接處就會暴露出來，不僅削弱保溫效果，在清洗時杯身時的水更可能會進入真空結構，導致保溫杯腐蝕生鏽，影響壽命。廠商更直言，不僅不要撕下整塊貼紙，就連輕微破損也最好避免，否則也會導致保溫杯的保冷隔熱效果喪失。

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「和平Freiz」提醒民眾，通常產品說明書上會標明產品底部的貼紙是「保護貼紙」抑或單純的標簽貼紙，只要細閱説明書即可。若已不小心撕毀貼紙，也不必擔心，可以用市售合尺寸的防水貼紙，或使用具黏著力的樹脂，將暴露的孔洞封起。

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責任編輯：羅嘉欣

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