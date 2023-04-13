【創業追夢】寶島旅程意外當上城堡朱古力掌門人　港產朱古力達人創本地品牌出售快樂

▲ 朱古力達人Ray：「做這一行要很有耐性，以前老師教開心才可以做到好朱古力，但世上沒有最好的，甜酸苦澀必須靠吃的人自我尋找。」

這年頭疫情、市道不景、加上生活指數不斷上升，在香港生活談何容易，要苦中作樂，吃一口朱古力可以得到瞬間慰藉，因為朱古力含有苯乙胺和色氨酸等成份可刺激腦部製作血清素有助產生快樂感覺。擁有20多年製造朱古力經驗的李漢威（Ray），創立本地朱古力品牌Rayca's Chocolate，就是盼港人可以一粒在口，笑著面對生活上種種的苦與樂。

全球愛吃朱古力的人以數以千萬計，朱古力品牌更來自五湖四海，不過，這方面香港反而選擇不多，大多以歐洲和日本品牌為主，本地不是沒有製造朱古力的工場，只不過它們集中火力供應給酒店和餐廳等商戶，因此，當筆者得知本地的Rayca's朱古力品牌，加上有著門市，確喜出望外，背後的創辦人正是擁有超過20年製作朱古力經驗Ray。

至於Ray緣何情迷朱古力？還要數到他的90年代末的學生時代。

「中學時參加了一個烘焙朱古力的課程，還記得老師劈頭第一句，就是製作朱古力是一件非常麻煩的事，我的性格就是有點『硬頸』，愈是麻煩就愈是要做得好一點，鍾愛朱古力的程度與日俱增，待完成課程後，老師更直接介紹的入行，引薦我到一間朱古力公司當學徒。」

▲ 問到Ray有甚麼意見給與想投身朱古力行業的年青人？他說：「做這一行要很有耐性，要有心機，在生產朱古力的過程中溫度的處理非常重要，但無論如何我都記得老師的教誨，就是開心才可以做到好吃的朱古力，而且世界上沒有一種最好食的朱古力，甜酸苦澀必須靠吃的人自我尋找。」（攝影：曾耀輝）

「這間朱古力公司專做批發，有鑑於製作朱古力是專門的學問，酒店因為缺少這方面的專才和沒有設備，因此，公司就擔當了本地約8成酒店的朱古力製作，再加上每間酒店的朱古力由外型到口味都不可以重覆，和當時的瑞士人老闆很著重創意，雖然工作時間漫長，遇上節日高峰期甚至工作至至凌晨二時，但合共20多人的團隊士氣很大，工作很開心，因為大家都記得外藉老闆曾經說過，製作朱古力的好壞，竅門在於一定要抱著開心的心情去做，若苦著臉去做是做不到美味的朱古力。」

朱古力掌門人

無風無浪，Ray在這間公司工作了16年﹗但試問誰沒遇過人生交叉點？他於2016年毅然作出人生其中一個最重要的抉擇往台灣發展。

「當時經朋友介紹，有一位台灣原居民很嚮往朱古力文化，希望於民宿裏自製的朱古力得收改良，問我有沒有興趣往台中清境住上三兩天，我和太太本著去旅行散心數天的心情前往，誰知道這位台灣人有著宏大遠景，準備投資數5億台幣準備興建一座關於朱古力的城堡（即是今天位於南投的Cona's巧克力夢想城堡），邀請我不如往台灣打理整個由生產朱古力到管理等工作，短短的3天旅程，就換來這個看似是賣身的工作，嚇得我，哈......」

▲ 3年的疫情雖然令品牌的工作略有延誤，例如開設工作坊或到各大學校宣揚朱古力文化，但因為大家的步伐都慢下來，反而可以給他循序漸進實踐自己的計劃，例如專門店開業不到半年，已有一個門市。（攝影：曾耀輝）

當然，最後的結果是Ray決定辭去香港的工作，幾乎在不懂得說國語的情況下當上城堡裏朱古力掌門人。

不過，當時台灣的朱古力文化尚淺，Ray心裏明白到要市民掏腰包購買並不容易，可幸的是他們對於學習上的氛圍做得很好，烘焙基礎非常紮實，於是想到既然台灣人鍾情奉茶，何不推出帶有可可豆香味的茶來作市場上的開路先鋒？而這一種產品上的突破，亦成了Cona's首項推出的暢銷朱古力產品。

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回港推動朱古力文化

Ray在南投工作了數年，但作為港人的他始終心繫香港，2019年社會上出現的人與事叫他帶來傷感，心感在台灣做出了成績，反而港人對朱古力的認識有限，何不將自己懂得的知識和經驗在港發揮所長？

「回港創業這決定我考慮了1年，2020年年尾回港，不久就碰上疫情肆虐全球，對很多公司來說它們都會將未來的計劃停止或延遲，但反而對於我可以有更充足的時間讓品牌慢慢成長，當然我們亦出現過低潮，但看得見的是一切循序漸進，由建立小廠房到今天衍生到中型廠房、由擺市集到開設門市，甚至未來和菲律賓領事合作、又或許可能會於賽馬會創意藝術中心（JCCAC）有一個落腳點作為工作坊。」

▲ Ray說：「不少學生很看重DSE考試，我在宣揚朱古力文化的同時，給他們知道就算自己讀書不多，但找到自己喜歡的工作，一樣可以活得很好，看看我，單是聞著可可豆的氣味已經令我樂上大半天。」（圖片受訪者提供）

的確有這個成績，相信令不少人感到羨慕。而在做生意的同時，Ray亦因為疫情退散，再次著手教育新一代對可可豆和朱古力文化的認識。

「原來，真的有小朋友不懂得朱古力是來自可可豆的果實，我們會準備果實和送贈樹苗給學生，雖然香港的氣候不太適宜可可樹的生長，最終亦未必寄望有可可樹的出現，但我仍然堅持親手栽種可可苗，因為整件事是小朋友一個有關於生命的教育，可可是朱古力最重要的原材料，希望在他們在6年的小學生程中可以看到它的成長，說算樹苗死了也不打緊，我們可以再給他們，堅持著不要放棄的理念，因為其實每一間學校都是經歷過歲月洗禮，同可可樹成長一樣，它們未必會捱過寒冬，讓學生承傳延續下去。」

記者：何偉雄