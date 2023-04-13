【法言人】伍富橋愛犬客串TVB新劇做「富貴狗」　私下奢華生活件件名牌網民勁羨慕

▲ 伍富橋愛犬私下生活更奢華，件件名牌衣服4位數。

TVB新劇《法言人》日前首播，在第一集登場有「TVB御用富婆」之稱的麥玲玲，繼續演擅長的闊太。

以one tone黃色服飾上陣的麥玲玲，除了出動市值約18萬元的私伙Hermès收藏的Mini Kelly手袋亮相之外，她手抱登場的白色松鼠狗原來也大有來頭，私下生活比起劇中更豪華、更富貴！

▲ （《法言人》截圖）

出鏡件件名牌

名叫飛雲的白色松鼠狗，其實是有「億萬駙馬」之稱的TVB藝人伍富橋愛犬 ,他不時在社交平台分享與飛雲的生活日常。

視愛犬為親生孩子的伍富橋，給愛犬的全都是最好，不但戴金吊墜，所有衣服、配件等均出自名牌。

包括價值6,150元的Prada風褸、價值1,500元的Versace衣服，還有分別價值5,050元與3,450元的Gucci衣服和狗帶，單看以上的名牌服飾已經總值超過萬6元！

最浮誇是飛雲睡的毛氈竟然是Hermès blanket，蘇富比官網售價以19,618元，難怪網民勁羨慕直呼：「做狗好過人！」

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【億萬駙馬】伍富橋與太太搭廉航快閃過情人節 旅行住兩層高氣派豪宅

娶富家千金成「億萬駙馬」

伍富橋去年5月與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚，太太Shirley的父親從事物流業及食品等生意，此外家族擁有兩間麻將館，伍富橋「升呢」為億萬駙馬，並搬進5千呎西貢相思灣豪宅居住。

Shirley亦十分愛錫伍富橋的愛犬，不時帶同飛雲外出散步，就算拍攝婚照也不會少了飛雲。據知，飛雲的名牌衣服大部分由Shirley為牠添置，成為名副其實的「富貴狗」。

▲ 伍富橋太太Shirley視飛雲為親孩子，錫到燶！（Instagram圖片）

今年2月，兩夫婦飛到清邁旅行，所住的不是頂級的酒店、Airbnb，而是兩層高的氣派豪宅。Shirley在IG限時動態中寫道：「慶祝情人節嘅方法 就係換個屋企住下」。

豪宅內有Shirley兒時照片和二人的婚照，又有大型的客飯廳，更設有私人泳池、健身室、後花園，兼有管家長駐。

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