【AV天王】清水健被爆致命怪癖曾3度命危　醫生警告：這樣會死

▲ 清水健被爆曾3度命危！ 致命怪癖曝光醫生警告：這樣會死

拍攝超過9500部作品，有日本AV天王稱號的清水健，日前卻被業界人士爆出他原來私底下有個「變態怪癖」，因此危及性命住院3次，有醫生都看不下去警告他：「再這樣會死的！」

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曾與多名AV女優合作，有「萬人斬」封號的清水健早前遭名為AV達人一劍浣春秋爆料指，有AV經理人更私下向他踢爆清水健的怪癖，便是喜歡「食屎」，甚至以此為榮。除了食量驚人外，有不少女優在得知此事後，紛紛拒絕與他合作，令經理人大感頭痛。據悉，由於大便內有不少細菌，清水健還不只一次因為吃大便生病，最嚴重曾經住院3次，連醫生都忍不住重話勸他不要再吃，否則真的會丟了小命。但經理人坦言，他時至今日都還沒有改掉這個壞習慣。

事實上，清水健曾於AV女優深田詠美的YouTube頻道，分享當男優23年的心得。他坦言生活絕不如外界所看的光鮮亮麗，剛入行當的「汁男」地位低下，要成為「男優」等級至少需要磨練3年，而且收入亦遠不如女優。

清水健又透露辛酸史指5年前曾經一天接過6至7場拍攝，早上下午各1場，晚上就有3場，半夜再1場，曾經一天最高有要射精11次，讓深田詠美震驚不已，但他表示自己根本比不上傳奇男優「巧克力球向井」創下的90分鐘15次的驚人紀錄。

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責任編輯：羅嘉欣