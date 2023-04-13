【下落不明】6歲男童離奇失蹤數月　母砌水泥露台稱兒被邪靈附身

▲ 美國一名6歲男童離奇失蹤數月，其母砌水泥露台後，與丈夫及其他子女外遊。

孩子突然人間蒸發，父母豈能不焦急。美國一名6歲男童離奇失蹤數月，其母砌水泥露台後，與丈夫及其他子女外遊，形跡可疑，更曾稱兒子被邪靈附身。警方因而挖開水泥，追尋男童的下落。

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建水泥露台後外遊

綜合外媒報道，來自美國德州的6歲男童Noel Rodriguez-Alvarez肢體殘障，並患有多種疾病，自去年11月起失蹤至今。Noel的媽媽Cindy最初與警方聯絡時表示，兒子自去年11月以來一直與其生父一起住在墨西哥，但警方調查後發現不是事實。

警方於上周公布，推測Noel可能已經死亡，並指出對這名男童的搜索已轉變為「死亡調查」。Cindy上月僱人在居所附近的一個房屋後院建造水泥露台，幾周後她和丈夫及6名子女離國前往印度。警方認為在後院砌水泥露台，是未經許可，而且很有可疑。

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搜救犬嗅出遺骸氣味

日前警方帶同專門尋找遺體的搜救犬到達上址，幾隻狗嗅到地毯和露台下的土壤有人類遺骸的氣味，發出了信號。據知那張地毯在露台完工前，被鋪放在土壤上。工作人員花了約20個小時小心翼翼地挖開水泥，最終沒有發現。

Noel與父母及6名兄弟姊妹組成的大家庭，住在小屋內的兩間睡房，以及後院一個大棚子裡。去年10月，Noel在雙胞胎妹妹剛出生的醫院現身，證明他當時還活著。Cindy去年11月為一家大細申請護照，惟獨不包括Noel。她曾稱，Noel被邪靈附身，又覺得他會傷害剛出生的雙胞胎，又曾向家人指出，已將Noel賣掉。

Cindy和Noel的繼父被控遺棄和危害兒童的重罪，當局目前正在努力將這對夫婦引渡到美國，同時追尋男童下落。

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責任編輯︰王明芳