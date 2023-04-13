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【天文現象】下周四中午本港將現日偏食　一文看清最佳觀賞時間地點【附直播連結】

社會 11:21 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

4月20日（星期四）在香港將出現日偏食。

4月20日（星期四）在香港將出現日偏食。是次日食在下午12時34分開始，至下午1時16分結束，食甚時間為下午12時55分。是次日偏食的食分只有0.028，即是在食甚時，太陽只有百分之2.8的直徑會受月球阻擋。是次日偏食的詳情見下表：

日期 時間 現象 仰角 方向（方位角）
4月20日
（星期四）		 下午12時34分 初虧 79度 西南偏南
（195度）
下午12時55分 食甚 77度 西南
（217度）
下午1時16分 復圓 73度 西南
（232度）

這次日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向西南方而沒有障礙物的地點都適合觀賞是次天象。市民不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，以免嚴重損害眼睛，市民亦可通過網上直播觀賞是次日食過程。

有關4月20日的最新天氣情況及天文觀測條件，市民可在較接近日子分別參考香港天文台的「九天天氣預報」網頁及「天文觀測天氣資訊」網頁。

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記者：黃穎津

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