【天文現象】下周四中午本港將現日偏食 一文看清最佳觀賞時間地點【附直播連結】
社會 11:21 2023/04/13
4月20日（星期四）在香港將出現日偏食。是次日食在下午12時34分開始，至下午1時16分結束，食甚時間為下午12時55分。是次日偏食的食分只有0.028，即是在食甚時，太陽只有百分之2.8的直徑會受月球阻擋。是次日偏食的詳情見下表：
|日期
|時間
|現象
|仰角
|方向（方位角）
|4月20日
（星期四）
|下午12時34分
|初虧
|79度
|西南偏南
（195度）
|下午12時55分
|食甚
|77度
|西南
（217度）
|下午1時16分
|復圓
|73度
|西南
（232度）
這次日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向西南方而沒有障礙物的地點都適合觀賞是次天象。市民不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，以免嚴重損害眼睛，市民亦可通過網上直播觀賞是次日食過程。
有關4月20日的最新天氣情況及天文觀測條件，市民可在較接近日子分別參考香港天文台的「九天天氣預報」網頁及「天文觀測天氣資訊」網頁。
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記者：黃穎津