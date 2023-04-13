  • 26°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 13:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【壽司郎之亂】用過牙籤塞回牙籤筒　日本2男惡搞燒肉店被捕

食用安全 11:46 2023/04/13

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

用過牙籤塞回牙籤筒，日本2男惡搞燒肉店被捕。

日本不斷傳出惡搞食店的事件，2名男子於2022年光顧栃木縣的一間燒肉店，期間將用過的牙籤放回牙籤筒內，並將過程拍下，上載至社交網站，警方於本周二（11日）終於將2人逮捕。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】港產導盲犬陪伴走遍世界終退休　主人不離不棄照顧終老：牠是家人

綜合日媒報道，事發於2022年，涉事的2名男子在栃木縣一間燒肉店用餐，其中一名男子用牙籤剔牙後，將沾有口水的牙籤塞回筒內，另外一人則把整個過程拍下，並上載至社交平台Instagram的限時動態。

點擊下圖睇惡搞過程：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

店家去年9月接獲網民舉報，得悉兩人拍攝惡搞影片，於是向警方備案，並將店內所有牙籤筒換成獨立包裝牙籤。

直至今年初發生壽司郎惡搞事件後，這段燒肉店影片於2月再度引發熱議，燒肉店店名亦被公開，店家因不堪其擾，決定正式報警。警方於4月11日拘捕同為30歲的礒隆彦和室井大樹，兩人被捕後坦承犯行。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【壽司郎之亂】日本吉野家慘遭惡搞　無品男狂食公用紅薑絲片段曝光
15:55 2023/04/05
【壽司郎之亂】日本吉野家慘遭惡搞　無品男狂食公用紅薑絲片段曝光
【壽司郎】少年拿酒精狂噴壽司 　 影片曝光惹公憤被起底
13:11 2023/02/25
【壽司郎】少年拿酒精狂噴壽司 　 影片曝光惹公憤被起底
【壽司郎之亂】壽司郎之亂再現？　日本連鎖拉麵店遭少年舔筷子再塞回筒中
11:39 2023/02/21
【壽司郎之亂】壽司郎之亂再現？　日本連鎖拉麵店遭少年舔筷子再塞回筒中

你可能感興趣

【壽司郎之亂】日本吉野家慘遭惡搞　無品男狂食公用紅薑絲片段曝光
15:55 2023/04/05
【壽司郎之亂】日本吉野家慘遭惡搞　無品男狂食公用紅薑絲片段曝光
【壽司郎】少年拿酒精狂噴壽司 　 影片曝光惹公憤被起底
13:11 2023/02/25
【壽司郎】少年拿酒精狂噴壽司 　 影片曝光惹公憤被起底
【壽司郎之亂】壽司郎之亂再現？　日本連鎖拉麵店遭少年舔筷子再塞回筒中
11:39 2023/02/21
【壽司郎之亂】壽司郎之亂再現？　日本連鎖拉麵店遭少年舔筷子再塞回筒中
健康問題 食用安全 網絡熱話 日本 燒肉 壽司郎 罪案 Instagram 社交平台 栃木縣

最高瀏覽

【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
13:09 2023/04/12
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
【無良旅客】中國情侶遊韓住民宿25日　用水120噸長開煤氣房東收天價帳單崩潰
12:25 2023/04/12
【無良旅客】中國情侶遊韓住民宿25日　用水120噸長開煤氣房東收天價帳單崩潰
【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎
18:30 2023/04/12
【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎