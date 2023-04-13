【壽司郎之亂】用過牙籤塞回牙籤筒　日本2男惡搞燒肉店被捕

▲ 用過牙籤塞回牙籤筒，日本2男惡搞燒肉店被捕。

日本不斷傳出惡搞食店的事件，2名男子於2022年光顧栃木縣的一間燒肉店，期間將用過的牙籤放回牙籤筒內，並將過程拍下，上載至社交網站，警方於本周二（11日）終於將2人逮捕。

最新影片：

綜合日媒報道，事發於2022年，涉事的2名男子在栃木縣一間燒肉店用餐，其中一名男子用牙籤剔牙後，將沾有口水的牙籤塞回筒內，另外一人則把整個過程拍下，並上載至社交平台Instagram的限時動態。

點擊下圖睇惡搞過程：

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店家去年9月接獲網民舉報，得悉兩人拍攝惡搞影片，於是向警方備案，並將店內所有牙籤筒換成獨立包裝牙籤。

直至今年初發生壽司郎惡搞事件後，這段燒肉店影片於2月再度引發熱議，燒肉店店名亦被公開，店家因不堪其擾，決定正式報警。警方於4月11日拘捕同為30歲的礒隆彦和室井大樹，兩人被捕後坦承犯行。

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責任編輯：羅嘉欣