【隱形戰隊X法言人】馬國明獻唱成內地旅行團節目　準人夫努力吸金：有得登台就邊度都去啦

▲ 馬國明獻唱成為內地團的節目之一。

馬國明近日劇接劇登場，TVB兩線劇集《隱形戰隊》和《法言人》均是由他主演，而這位準人夫近日也密密吸金，繼早前孖陳自瑤做直播帶貨後，上周日（4月9日）馬國明現身惠州為某晚會擔任嘉賓，而這個表演既是香港旅行團的行程之一！

【隱形戰隊】馬國明強調應使得使不追求款式 揭只有一樣願意花錢

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【隱形戰隊】遭唐詩詠拍下如廁窘態 馬國明零偶包：因為我係一個演員

馬明被封「師奶殺手」

有網民於社交平台分享一段馬國明於內地登台的短片，只見身穿藍色西裝的馬明獻唱鄭伊健經典作《友情歲月》，台下觀眾以中年女士居多，而馬明似乎很受歡迎，姨姨們表現興奮爭著跟他合照。

馬明亦有求必應，全程笑咪咪十分親民，他更主動蹲下來跟觀眾合照，有觀眾更派利是給馬明，他亦禮貌地點頭示意多謝！

網民紛紛言大讚馬國明超親民、有禮貌和很可愛，當中包括：「連唱歌的樣子也是天然呆萌！」、「好似心事重重咁唱」。

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否認吸金賺老婆本

另外，上載影片的網民留言透露，這是香港去惠州「兩日一夜」的旅行團，價錢為港元850，包美食、景點打卡等活動，其中一行程就是欣賞馬明獻唱。

早前馬國明跟陳自瑤進行6小時的電商直播，該場直播銷售額突破8300萬元，而馬明曾透露近日獲斟洽跟未婚妻湯洛雯拍廣告。

對於被指努力賺錢儲老婆本，馬明回覆TOPick說：「結唔結婚都要努力賺錢。」至於之後會不會再赴內地登台，一向敬業的他笑言：「有得登台就邊度都去啦。」

▲ 早前跟陳自瑤一起做直播帶貨！

準人夫很節儉

靚湯早前大爆馬明為人慳家，一條睡褲着到穿窿都不捨得掉，馬明早前出席活動笑說：「當然要慳，搵錢好辛苦，所以應使得使，不要亂使。（靚湯指買給你的衣服又不穿?）有穿，但我習慣是穿殘了才會丟掉。（她說要等幾年才會丟）那又不用幾年，她誇張了。」

提到靚湯又指馬明為人硬頸，馬明說：「我真的不容易丟東西的人，真的用到壞才會丟棄，這點我確實有些堅持。」

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