【明星育兒】陳嘉樺6歲仔上小學前陪工作遊世界　Ella實行另類教育每日自習

▲ Ella決定趁6歲仔上小學前，帶他陪自己到各地工作，實行體驗遊歷式教育。

前台灣女子天團S.H.E.成員陳嘉樺（Ella）的兒子6歲生日，即將上小學，相信成為小學生會變成繁忙兒童，Ella把握現刻機會，跟丈夫決定帶兒子一同赴海外工作，享受更多親子時光之外，更實行另類教育，以遊歷的方式讓兒子增廣見聞，並以自習的形式學習。

陳嘉樺兒子6歲生日

綜合台灣媒體報道，陳嘉樺（Ella）於2012年嫁馬來西亞籍老公賴斯翔，兩人育有一子「勁寶」，昨日（12日）是勁寶6歲生日，媽媽Ella在社交平台撰文分享感受，祝賀愛兒生日快樂之時，亦有感兒子成長得很快，轉眼間就6歲，今年9月就要上小學，同時她宣布一項育兒決定，作為送給兒子的生日禮物。

這次的生日比較特別，就是爸爸媽媽決定，在你上小學前的這幾個月，帶著你陪伴我們一起工作，跟著我們到處飛，穿梭各個機場與城市，體驗各種生活形態，見見更多的人事物。

▲ 陳嘉樺跟丈夫賀兒子6歲生日，準備了星之卡比蛋糕。（facebook圖片）

上小學前陪爸媽海外工作

兒子曾跟著媽媽出國工作，Ella大讚他很乖，有時候熬夜等媽媽下班在休息室睡著、有時候早上4時半起床趕早班機，謝謝人仔細細的勁寶總是很配合，適應得很快。而Ella決定帶兒子赴海外工作，一家遊世界，其實不只是玩樂，可說是一種體驗式的另類教育，以遊歷的方式增廣見聞，而兒子更會自主學習。Ella撰文︰

謝謝你還會自己安排自己每天的自習項目，謝謝你不讓我們操心，世界之大等著你去慢慢發掘和體會。

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Ella在帖文中分享了一家三口捧著蛋糕的溫馨合照之外，亦收集許多粉絲拍攝的照片，Hashtag了「穿梭機場系列」和「借用粉絲圖」，分享了母子在機場的合照，見Ella有時抱著兒子、兒子跟媽媽撒嬌，感受到媽媽有兒子陪伴海外工作很幸福，兒子亦樂在其中。

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盼兒健康快樂成長

身為媽媽，Ella沒有催谷學習，直言還是那一句話，「希望你能平安健康快樂的長大，爸爸媽媽真的愛你，很愛很愛你」。

此外，Ella感謝各地的歌迷、工作人員、學校老師用心地用各種方式幫勁寶慶生，收到各種禮物。而Selina（任家萱）之前公開懷了男嬰「小腰果」的派對上，勁寶也有出席，Selina細心準備了蛋糕送勁寶。勁寶的6歲生日，收到滿滿的愛與祝福。

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責任編輯︰王明芳