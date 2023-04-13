【港台EQ王】退休11年獲邀重返電台當主持　梁家永：人要不斷訂立目標

▲ 梁家永為人熟悉是主持烽煙節目《千禧年代》，2012年11月退休，如今又獲邀重返港台擔任主持。

縱橫廣播界30多年，梁家永為人熟悉是主持烽煙節目《千禧年代》，2012年11月退休，退休前位至香港電台署理中文節目總監，當時他跟同事分享：「離開工作崗位，就好像電腦拔插蘇一樣，無牽無掛。人生到了另一階段，就提自己不用回憶昔日光輝！」

然而，今年某天，他的前下屬香港電台公共事務組總監（電台）陳燕萍找他，邀他回歸港台為《自由風自由PHONE》做客席主持，他笑言：「難得同事還記得我，畢竟我都退休11年了。」他得悉港台內部人手調動關係，於是一口答應再次出山重返港台。

應容納不同意見

訪問拍攝當日，正是梁家永回港台開咪的第一天，一大夥舊同事都前來大堂迎接他，陳燕萍向筆者說：「他是電台主持的指標。」。

梁家永這樣回應：「容許我說一句，她並非客氣，是真誠的。」而他在外間評價也非常正面，聽眾讚他「EQ高」，同事更說他是「EQ王」。

▲ 退休前在《千禧年代》直播節目中的最後3分鐘留影。（圖片:被訪者提供）

「實情話我EQ好的，是我一位上司吳錫輝，他不只一次這樣說。為甚麼呢？他覺得我能夠容忍到當時節目拍檔周融的言論，有種『咁你都忍得的！』的意思。」

當事人回看，自有另一番見解，除了秉持「即使不認同，仍會捍衛對方言論空間」心態外，他說：「另一方面，這是作為主持的職責所在。他跟我身份不同，他是客席嘉賓，我是職員，職責是管理一個言論平台，給各方面的人去抒發自己意見，而節目原意是這樣，理應容納不同意見……」

意見可不同，但他也所堅持的，是事實不能歪曲。他笑言在二人合作的那幾年，很多人都知二人想法大相逕庭，而節目中他們經常為事實爭論。「例如他說過廉政公署是公務員，那是錯的，我會在節目糾正他，其實每天早餐時間，大家仍會講下笑。」

再者以前他的角色除了是主持，還是上司和監製，需包容不同意見空間，「這也跟我性格相似，自覺好適合做這份工。」

一切由兼職開始

梁家永1952年出生，中學時讀天主教崇德英文書院、博雅書院，預科讀何文田新法書院，到香港浸會學院（現為大學）修讀物理課程。畢業後曾到元朗伯裘書院教物理和數學。執教鞭3年期間，熱愛時事的他，跟學生一起成立新聞學會，更曾到《新晚報》工作。直到學聯會會長陳毓祥加入港台，得知請人於是便問曾當過學聯會主席的梁家永有否興趣，就這樣開展了他在廣播界主持工作，一做便30多年。

▲ 再回到電台直播室，梁家永坦言沒有甚麼不慣，「這個位坐已坐了30年，就好像學識踩單車，10年後再踩，也會很快上手，可能已成為本能。」（圖片︰黃建輝攝）

「當時港台所招聘的並非公務員，只是報交通消息的freelancer。面試時，朱培慶問我為何想來港台做，我便答：『我一直喜歡播音，細個很喜歡聽收音機，而且又覺得自己把聲幾好……』他偷笑了一下，便問我現在人工有多少，我便把教師的月薪和晚上替《中報》兼職繙譯加起來，他聽了後很爽快說：『現在就給你$3,200人工！』。」

他說在體制上，若港台聘請一名公務員需要很多程序和手續，而freelance形式對於部門主管來說，自由度較高。「做了不久，得知電台請公務員，上司問有興趣考嗎？於是我又考了……」1982年，他正式成為公務員，直至2012年退休。

目標可以很簡單

這11年來他可沒讓自己閒著，退休不久已報讀HKU SPACE一個專業調解課程。「讀了文憑，卻沒有考牌，起初以為適合自己，後來發覺調解員要好佛系，要絕對中立，自己太過上心。再者，最現實是考牌要再花萬多元，而這行早大多給律師兼任，沒有相關人脈的我，能做到的機會很少。」

▲ 即使退休，他與港台的舊同事伍家廉（左）和夏妙然（右）仍時有聯絡。(圖片：夏妙然面書)

盡管如此，他的職銜仍繁多，既是香港城市規劃委員會成員，同時是香港觀鳥會執行委員、紅耳鵯俱樂部主席等，動力源自他給一眾老友記的一番話：「退休了，你就是時間上的自由人。盡情享受你的自由吧！」

而他的享受方法——就是不停為自己定立目標，他這樣解釋：「自知是一個工作為本的人，最能體會自我實現到目標時，那種滿足感是最快樂的時刻。而目標其實可以很簡單，好像我很喜歡洗碗做家務，因為那是最快見到效果的一件事情。」

是以，他清楚自己在香港觀鳥會和紅耳鵯俱樂部的身份和角色，他坦誠對觀鳥的興趣不如組員般濃厚，「我很喜歡組織人與人之間活動，而把它視為一種工作，我便更有動力去完成。就憑這種宗旨，退休後我會定期給自己定下目標和主題，反而學懂更多不同技能，好像Powerpoint、Photoshop、Publisher和剪片等。」

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疫情期間，即使很多觀鳥活動要停辦，作為主席的他不能坐視不理、甚麼都不做，於是他決定透過Zoom搞視訊節目做訪問。「籌辦過程需時，也花了很多時間。從中鼓勵其他組員學多些新技能，好像拍片、做直播等，由唔識到識的過程中，便會體現到佛洛伊德self realization的一種高層次的滿足感呢！」

大概，這也是把「活到老學到老」另一層演繹，除了kill time，也是一種娛己也利人的有益身心活動吧！

記者︰黃鑑江