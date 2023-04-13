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【消費券2023】Klook 電子消費券優惠　一連10日送$500優惠碼【內附連結】

休閒消費 12:01 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Klook推出的消費多重賞，夥拍五大支付平台提供獨家優惠。（相片來源：Klook）

新一輪電子消費券將於4月16日起發放，Klook夥拍五大支付平台－AlipayHK、八達通、PayMe、Tap & Go及Wechat Pay HK ，更可以使用費券，預訂本地玩食住行及海外體驗，亦可購買Klook禮品卡。

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【靚太廚房】無麩質飲食有助減輕自閉症狀　簡單5步輕鬆打造無麩質廚房

Klook推出消費多重賞，有獨家$500折扣優惠碼限量搶，由4月16日12nn起至4月25日11:59pm期間，購買Klook任何活動，並輸入指定優惠碼即享$500折扣優惠，優惠更不設最低消費。優惠碼將一連10日於Klook平台逢12nn開搶，數量有限。搶不到優惠碼亦有5大支付平台消費券優惠，適用於Klook本地及海外活動之預訂。由4月16日00:00起至4月30日11:59pm 推廣期內，輸入以下優惠碼即有特別優惠。

於Klook預訂各種門票有特別優惠，包括釜山海雲台X the Sky的入場門票。（相片來源：Klook）

PayMe用戶－ 預訂任何活動滿$1000，輸入優惠碼【23CVS4PM50】，即減$50。
八達通用戶－ 預訂任何活動滿$1,000，輸入優惠碼【23CVS4OCT50】，即減$50。
Tap & Go用戶－ 預訂任何活動滿$1,000 ，輸入優惠碼【23CVS4TG50】，即享$50折扣優惠。
WeChat Pay HK用戶－預訂任何活動滿$1,000，輸入優惠碼【23CVS4WCP50】，即享HK$50折扣優惠。
AlipayHK用戶－ 預訂任何活動，輸入優惠碼【23CVS4ALP5】可享額外95折優惠，最高折扣額$15。

若未有心水選擇，可考慮購買Klook禮品卡，餘額會儲存於Klook帳戶中，永不過期，留待需要時才使用。禮品卡適用於Klook所有產品，包括Staycation、餐飲美食、景點門以及Spa美容及按摩等，並可與其他Klook優惠碼及積分同時使用。

多個本地酒店自助餐優惠，同樣可用優惠碼折扣。（相片來源：Klook）

優惠詳情：bit.ly/3MBKNnB

記者：張頌婷

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