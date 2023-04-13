【法院逃犯】還押犯涉對調身分逃離法院　24歲無業男被控誤導警員還押5月再訊

▲ 還押犯涉對調身分逃離法院，24歲無業男被控誤導警員還押5月再訊 。（資料圖片）

西九龍裁判法院早前發生還押被告疑與准保釋被告對調身分後逃離法院，涉販毒男成功逃出法院，涉襲擊罪的24歲無業男被控1項明知地誤導警務人員罪，今（13日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至5月25日，以待警方進一步調查，以及控方索取律政司法律意見，被告須還押候訊。

被告林景浩（24歲），報稱無業，被控1項明知地誤導警務人員罪。控罪指，林於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許陳樹華謊報他的身份為林景浩，以誤導警務人員，即警員何素強。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以便讓警方進一步調查，以及索取律政司法律意見，另反對被告保釋。辯方有保釋申請，裁判官拒絕被告保釋申請，並押後案件至5月25日再訊。被告保留8天保釋覆核權利，將於4月21日處理。

被告另涉1宗襲擊案，被控1項襲擊致造成身體傷害罪，案件押後至4月24日再提堂，早前應訊後准以現金500元擔保。控罪指被告在2023年4月9日在旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊一名姓葉女子。

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記者：梁錦麟