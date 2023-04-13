  • 26°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 15:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【父愛爆棚】41歲余文樂脹爆變谷德昭　湊仔落街場打籃球獲周杰倫教波

育兒經 13:16 2023/04/13

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

余文樂脹爆湊仔落街場與周杰倫打籃球，兒子更獲周董親自教轉波神技。

現年41歲的余文樂曾是一代男神，靚仔有型又夠潮。余文樂自2017年與台灣女星王棠云結婚後移居台灣陪伴妻女，並打理潮牌生意。自為人父後，余文樂愈見「幸福肥」，日前湊仔落街場與天王好友周杰倫（周董）合體打籃球，余文樂的脹爆身形再度成為焦點，似足谷德昭打波。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】膽粗粗創立鄉師自然學校走過16年　海星校長：學術不是鬥多功課鬥學得多

近年減產的余文樂早前到日本旅遊時被指顏值崩壞，包括大細眼、嘴歪、左右臉不對稱、單邊蘋果肌下垂，震驚大批網民。或許因此刺激余文樂減肥，最近積極做運動，日前他相約周董到街場打籃球鬥波，更帶同大仔余初見（Cody）一齊玩，周杰倫一見Cody父愛爆棚，手指指細心教他轉波神技，Cody都好聽教，笑容滿面。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

兩大昔日男神合體打籃球，從他們的IG限時動態短片可見，兩人的球技依然不俗，雖然有賣弄技巧，但遠射仍顯功架，更獲周董讚「還可以喔」，周杰倫則自評「輕輕鬆鬆」，很滿意自己表現。賽後周董叫余文樂記得給兒子收看二人於2005年合作的賣座電影《頭文字D》，可見兄弟情深。

第二日余文樂繼續帶兒子一齊做運動，打完籃球又打網球，但表現一般。事後余文樂還要去做物理治療，更自嘲是老人家。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

出動天價名車接放學

余文樂與王棠云育有一對子女，分別為4歲半的余初見和2歲半的余初心，近年減產主力打理潮牌生意及照顧小朋友，一有時間就會湊仔返學，還非常高調，與周董一樣愛出動天價名車接返學放學，有眼利網民曾認出余文樂以價值800多萬港元的勞斯萊斯名車接放學，直指他借親子之名炫富。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【前世情人】咀嘴6歲女兒掀育兒爭議　陳冠希晒父女溫馨照：真正的浪漫
11:38 2023/04/09
【前世情人】咀嘴6歲女兒掀育兒爭議　陳冠希晒父女溫馨照：真正的浪漫
【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅
14:45 2023/04/07
【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅
【天王家庭】城嫂罕談教女心得拒做虎媽　方媛爆大女有跳舞天份夢想做畫家
16:18 2023/04/12
【天王家庭】城嫂罕談教女心得拒做虎媽　方媛爆大女有跳舞天份夢想做畫家

你可能感興趣

【前世情人】咀嘴6歲女兒掀育兒爭議　陳冠希晒父女溫馨照：真正的浪漫
11:38 2023/04/09
【前世情人】咀嘴6歲女兒掀育兒爭議　陳冠希晒父女溫馨照：真正的浪漫
【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅
14:45 2023/04/07
【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅
【天王家庭】城嫂罕談教女心得拒做虎媽　方媛爆大女有跳舞天份夢想做畫家
16:18 2023/04/12
【天王家庭】城嫂罕談教女心得拒做虎媽　方媛爆大女有跳舞天份夢想做畫家
育兒心得 家庭教育 星二代 娛樂人物職業 演員 歌手 余文樂 周杰倫 王棠云 谷德昭

最高瀏覽

【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
13:09 2023/04/12
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
【無良旅客】中國情侶遊韓住民宿25日　用水120噸長開煤氣房東收天價帳單崩潰
12:25 2023/04/12
【無良旅客】中國情侶遊韓住民宿25日　用水120噸長開煤氣房東收天價帳單崩潰
【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎
18:30 2023/04/12
【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎