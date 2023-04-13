【父愛爆棚】41歲余文樂脹爆變谷德昭　湊仔落街場打籃球獲周杰倫教波

▲ 余文樂脹爆湊仔落街場與周杰倫打籃球，兒子更獲周董親自教轉波神技。

現年41歲的余文樂曾是一代男神，靚仔有型又夠潮。余文樂自2017年與台灣女星王棠云結婚後移居台灣陪伴妻女，並打理潮牌生意。自為人父後，余文樂愈見「幸福肥」，日前湊仔落街場與天王好友周杰倫（周董）合體打籃球，余文樂的脹爆身形再度成為焦點，似足谷德昭打波。

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近年減產的余文樂早前到日本旅遊時被指顏值崩壞，包括大細眼、嘴歪、左右臉不對稱、單邊蘋果肌下垂，震驚大批網民。或許因此刺激余文樂減肥，最近積極做運動，日前他相約周董到街場打籃球鬥波，更帶同大仔余初見（Cody）一齊玩，周杰倫一見Cody父愛爆棚，手指指細心教他轉波神技，Cody都好聽教，笑容滿面。

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兩大昔日男神合體打籃球，從他們的IG限時動態短片可見，兩人的球技依然不俗，雖然有賣弄技巧，但遠射仍顯功架，更獲周董讚「還可以喔」，周杰倫則自評「輕輕鬆鬆」，很滿意自己表現。賽後周董叫余文樂記得給兒子收看二人於2005年合作的賣座電影《頭文字D》，可見兄弟情深。

第二日余文樂繼續帶兒子一齊做運動，打完籃球又打網球，但表現一般。事後余文樂還要去做物理治療，更自嘲是老人家。

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出動天價名車接放學

余文樂與王棠云育有一對子女，分別為4歲半的余初見和2歲半的余初心，近年減產主力打理潮牌生意及照顧小朋友，一有時間就會湊仔返學，還非常高調，與周董一樣愛出動天價名車接返學放學，有眼利網民曾認出余文樂以價值800多萬港元的勞斯萊斯名車接放學，直指他借親子之名炫富。

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責任編輯︰王明芳