【消費券2023】16/4派第一輪$3,000消費券　 一文睇清萬寧+7-Eleven+惠康快閃折扣優惠

▲ 新一期消費券星期日到手，大家打算如何使用呢?

新一期消費券將於4月16日(星期日) 發放，首期會派發HK$3,000，第二期將於7月16日派發HK$2,000。DFI零售集團旗下品牌萬寧、7-Eleven及惠康宣佈加碼大派現金券，更推出多項折扣優惠，即睇詳情!

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萬寧

▲ 用指定支付工具享高達$420扣減優惠。(圖片由品牌提供)

優惠1：買禮券最多送$200

由2023年4月17日至30日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000即送$50，買$2,000送$100，買$3,000更送$200。每人每日限購$3,000禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。

注意事項:

禮券視乎各分店供應而定，售完或送完即止。

優惠不能與yuu折扣日、恒生enJoy卡94折優惠日或其他優惠日及時段同時使用。

優惠不可與其他萬寧現金優惠券或消費券優惠券同時使用，只適用於香港萬寧門市分店。

優惠2：用指定支付工具享高達$420扣減優惠

推廣日期 消費金額及優惠 適用地點 支付工具 4月16日- 5月31日 購物滿$298，即時扣減$28 萬寧門市分店 (八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay) 4月16日 - 7月15日 購物滿$398，即時扣減$48 購物滿$698，即時扣減$98 4月16日 - 5月31日 購物滿$808，即時扣減$98 萬寧網店八達通 八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay*

(*BOC Pay 只適用於萬寧門市分店) 4月16日 - 4月30日 購物滿$998，即時扣減$148 萬寧門市分店 八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay

注意事項:

購物時，需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於PayMe／BOC Pay），即可獲得扣減優惠。

優惠券只限使用一次，不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、短期推廣／專櫃、會員積分及印花活動之換購品、繳付膠袋徵費、易辦事Easy Cash提款及八達通增值服務。

不能於yuu折扣日、恒生enJoy卡94折優惠日、開心星期三優惠日或其他優惠日及時段時使用。

7-Eleven

▲ 」購買7-Eleven現金券買$300額外送$30。(圖片由品牌提供)

買$300現金券額外送$30

由2023年4月12日至6月30日，於全港7-Eleven分店購買現金券即享額外回贈。

凡購買$300現金券（一套10張$30現金券），即額外送多一張$30現金券。現金券有效期至2023年10月31日，而贈送的$30現金券有效期至2023年7月31日，大家可使用任何支付工具購買。贈送的現金券不設任何消費限額，可即時在店內使用。

注意事項:

所有現金券不適用於購買香煙或服務項目。

優惠視乎各分店的現金券供應而定，數量有限，售完或送完即止。

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惠康

▲ 即日至4 月13 日期間，買$1,000 禮券即享一張$50 禮券，再額外多一張$30 現金優惠券。(圖片由品牌提供)

快閃：買禮券額外回贈$80現金券

由2023年4月7日至20日，於惠康分店購買購物禮券，即享額外回贈。凡購買$1,000禮券，即送一張$50禮券，贈送的$50禮券有效期至2023年5月31日。

另外，即日至4月13日期間，買$1,000禮券即享一張$50禮券，再額外多一張$30現金優惠券。贈送的$30現金優惠券有效期至2023年4月30日，下次購物滿$380即可使用。

注意事項:

每人限購$10,000禮券，可使用任何支付工具購買。

優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。

優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，及任何電話、傳真或電郵購物服務。

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責任編緝：張懿慧