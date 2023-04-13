葉巧琳推出《The Odyssey of Freya》前傳　新歌《綜藝魂》卸下面具面對人生

▲ 葉巧琳新歌《綜藝魂》MV

繼去年推出單曲《人間英靈》及《勇者鬥惡言》，葉巧琳年度音樂企畫《The Odyssey of Freya》繼續探討人生百態。

葉巧琳新歌《綜藝魂》是《The Odyssey of Freya》中Freya的前傳，正因為Freya需要面對最真實的人與事，她才會走進虛擬遊戲世界裡，逃避現實，而Mischa在《綜藝魂》的MV中化身人妻，面對婚姻破裂該如何抉擇？

「綜藝魂」是個來自台灣的詞語，指人生就像上綜藝節目的嘉賓，要有喜感，行為要夠戲劇性，即使被主持玩到全身濕透，滿身泥濘，都仍要笑著，繼續做嘉賓，能成功做到，就等於你擁有「綜藝魂」。

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不少人有「綜藝魂」

其實套用在日常生活中，相信不少人都會有這份「綜藝魂」，Mischa舉個簡單例子，說：「如果同Boss相處時，總會笑面迎人，但有時應放下面具，用最真實自己面對人生，亦用最真實自己面對卸下面具嘅人。」

由於《綜藝魂》是Freya前傳，所以今次歌曲MV Mischa身處於現實世界，並且是一名人妻，但可惜她的婚姻並不美滿，老公有外遇。

Mischa說：「我這個人妻直唔想面對，一直扮冇事，喺其他朋友面前，扮到係perfect family，但私底下都有好多問題，到最後究竟會否祝福老公同另一半嘅幸福？就要睇MV了，而看過以後，你會更明白Freya走入虛擬世界的原因。」

真飲酒代入角色

為演繹那份婚姻失敗、內心空虛的感覺，Mischa在片中經常借酒消愁，但沒想到，竟然全程真飲酒！

Mischa也道：「我從未試過拍任何嘢係真飲酒，製作團隊竟然唔係俾利賓納我飲而係真酒，其中一幕我更要一啖清晒佢，我諗拍到半路我已經飲咗三分一支紅酒。」

幸好Mischa飲酒唔會面紅，而且更可以幫助她的演出，Mischa說：「有啲人飲酒可以吐真言同埋卸下珈鎖、面具，而我真係將自己最真實嘅嘢釋放出嚟，有一幕喺車上面喊嘅場面，飲酒都好幫到我釋放情緒。」

戒食餓足3日

除釋放情緒，Mischa也釋放食慾，事緣為了拍MV，Mischa努力戒食餓足3日，好等上鏡不會水腫，直到拍攝當日Mischa遇上要食零食的場面，她就毫不猶豫盡情吃個夠，她笑言：「真係食得好開心，多謝導演嘅安排！」

談到戴著假面具示人，Mischa表示：「認識我嘅朋友都知我比較真同直話直說，只係某啲場合需要檢點，我就會斯文起上嚟。若要睇到我真實一面，應該係我喺屋企打機嘅時候。」Mischa更即席示範豪邁一面，全無偶包。

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