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【韓星時尚】玄彬聯乘Loro Piana推特別版鞋履　日本窪塚洋介女神林依晨東京台北撐場

休閒消費 12:51 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

玄斌出鞋，日本台灣各大星紛紛撐場（左圖為窪塚洋介，右圖為林依晨），勁有face！（圖片：品牌提供）

韓國著名演員玄彬與意大利服裝品牌Loro Piana合作推出「Loro Piana x 玄彬」特別版系列，為隆重其事，玄彬飛到東京銀座旗艦店出席發布會，並與窪塚洋介、三吉彩花、桐谷美玲、大政絢、長谷川潤、永山絢斗、北村匠海及滝沢眞規子等日本一眾時尚型人歡聚一堂。另外，品牌亦在台北舉辦期間限定店，邀請久未露面電視劇女神之一林依晨、施柏宇、林予晞、鳳小岳、温貞菱及瘦子等出席！

自2021年起擔任品牌大使的演員玄彬表示：「這個項目的誕生源於我和Loro Piana同樣熱愛大自然和戶外生活。我們一直與大自然共生共存：例如品牌使用來自大自然的珍貴纖維製造出手工卓越的衣物；而大自然也是我的避風港，與自然親近有助我更好地完成工作。」

今次全新Loro Piana x 玄彬聯乘特別版有Summer Walk莫卡辛鞋和棒球帽，其創作靈感源自於大自然。創作主題為歐洲山毛櫸樹：玄彬親自挑選了Loro Piana品牌標誌中的這個象徵符號作產品圖案，並繡於男、女士棒球帽之上，以及成為經典White Sole白底鞋系列的吊飾。

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Loro Piana X 玄彬聯乘特別版於即日起於Loro Piana專門店包括香港海港城、澳門銀河、新加坡濱海灣金沙酒店及台北寶麗廣塲中庭的期間限定店。

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記者：黃鑑江

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