【金像獎2023】80歲許冠文首奪最佳男配角　自言最初沒信心演勉勵大家勇敢嘗試

▲ 許冠文（Michael）憑《風再起時》獲得大熱當選最佳男配角。

香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」在今晚（4月16日）假香港文化中心大劇院舉行，「喜劇之王」許冠文（Michael）憑《風再起時》獲得大熱當選最佳男配角，這次也是他繼1982年憑《摩登保鑣》在首屆香港電影金像奬封帝後，再次在金像奬競賽獎項中得獎。

首次非搞笑角色得獎

Michael得獎後掌聲如雷，在台上他表示興奮因是首次得到非搞笑的獎項，很感謝大家支持。

他感謝監製，又表示很高興《風再起時》能得到8項提名。

Michael指當初翁子光找他演這個角色時沒有信心：「之後同太太商量，佢叫我試吓，除咗唔係搞笑角色外，仲要一take過講10分鐘英文，真係有難度。」

最後他鼓勵大家：「只要夠膽試，咩奇迹都會發生！」

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Michael在《風再起時》演廉政專員李子超，與貪污的「四大探長」鬥智鬥力，他在片尾與多名外籍官員交涉，極力說服他們要嚴正處理執法人員貪污行為，當中他以英語說出長達5分鐘發人深省的對白，令觀眾拍案叫絕。

【風再起時】許冠文5分鐘英語對白盡展功力 驚喜客串騷神級演技

▲ 《風再起時》

夥兄弟拍喜劇大受歡迎

現年80歲許冠文在1968年尚在中文大學求學時，為幫補家計在TVB創作並主持《星辰盃校際常識問答比賽》，畢業後順理成章加入TVB當全職藝人參與綜藝節目。

在1971至1972年期間，與弟弟許冠傑（Sam）共同創作並演出喜劇綜合節目《雙星報喜》，大受歡迎，成日後進軍影壇拍喜劇電影打下基礎。

許冠文於1968年加入無線電視，當全職藝人參與多部綜藝節目，直至1972年初踏足影視圈，首部參與電影《大軍閥》即當上男主角。

其後，Michael於1974年至1981年間自編自導自演，與兄弟Sam合作《鬼馬雙星》、《天才與白癡》、《半斤八両》等劇情深得當時觀眾共鳴，因而大受歡迎，更被稱為喜劇之王。

在1982年憑《摩登保鏢》在第一屆香港電影金像獎中奪最佳男主角，成為香港金像獎首屆影帝。在去年，他獲香港電影金像獎頒發終身成就獎。

▲ 《鬼馬雙星》。

快樂靠自己創造

於2020年，獲選為第44屆香港國際電影節「焦點影人」的他當時接受TOPick專訪，被問演藝之路又是否「一路順風」時，他沉思一會謙虛地答︰「不算一路順風，只是以前撞彩開頭拍了些喜劇，做得唔錯自己才做下去。但我想轉一下新形式改變，如果明天許冠文拍套戲，觀眾笑到拍晒掌，咁我就成功了。」

Michael導演的作品全為喜劇，更曾親手開創港產喜劇的黃金年代，對此片種情有獨鍾，因他認為人生是個悲劇：「人不知從哪裏來？又不知存於世上做甚麼？將來死了去哪？光是這3點已教人憂傷。」

故此他表示：「所以快樂，很多時是自己創造和想像出來。如果我對世界還有點幫助，就是令人歡樂一下，所以想保持拍喜劇。我的責任是想在痛苦中，找出一個新角度看世界，希望有點啟發。以前我不信世界末日，但疫情時武漢說要封城，接著人人不斷染疫，我都開始信。

記者：梁樂欣、陳淑霖