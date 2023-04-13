【絕世好老闆】規定員工只能「朝10晚4」上班　好老闆：朝九晚五會用腦過度

▲ 好老闆規定員工必須要朝10晚4工作。

現在普遍上班族的每日基本工時也離不開「朝九晚六」，不用加班已經算萬幸。新加坡一名女老闆竟然打破傳統，要求員工每日「朝十晚四」上班便可以，每日工時比普遍人少3小時！此影片已超過200萬次的瀏覽量，不少網友聞言也表示十分羨慕，更留言報名想做她的員工。

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綜合新加坡媒體報導，該名女老闆以網名「thatasianmama」在個人社文平台發佈一段約90秒的視頻，內容是她認為「朝十晚四」的上班時間才是最有效率的安排。

女老闆指出，自己絕不會讓員工在早上9點便來上班，因為她認為員工應該有時間享受早餐後才有精神工作。她指出一個事實是，一般員工9點回到公司後都會到茶水間吃早餐或喝咖啡或茶，因為他們的腦袋在9點仍未開始運作。

事實是每個人上班前都需要吃早餐。如果每個人餓著工作，這樣子對他們來說是沒有生產力的，對公司也沒有生產力。

不過她也告誡員工，如果10點到達公司後，便要正式開始工作、不能再食早餐。

此外，女老闆也認為下午6點並非理想的放工時間，因為員工們的工作效率會隨著長時間越發降低，

朝九晚五工作的人，他們會用腦過度，然後精神會變得極度疲倦。他們會一直想要回家、想著下班後要去哪裡，並不能再專心工作。

她認為這樣的員工生產力大大下降。

對於女老闆來說，她更希望員工們早上10時上班並專心工作，然後4點下班回家後做其他個人的事情，例如接孩子放學等。這樣，員工便會感到快樂，從而達到一種工作與生活上的平衡，到第2天才有力量再重投工作的內容。

大量網友十分認同女老闆的發言，更有不少人留言想為她打工，「這是真的，人類只能專注4-6小時，再多也不可以，贊同!」﹑「贊同，我可以成為你的員工嗎?」﹑「多謝你的發聲，長時間坐著待命真的十分痛苦!」

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責任編輯︰陳珈希