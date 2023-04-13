【超市大搜查】減肥並非只能飲齋啡　營養師推介較低卡罐裝牛奶咖啡

▲ 營養師推介較低卡罐裝牛奶咖啡。

很多人都會在早上飲咖啡提神，不過，若然喝不慣齋啡，其實也有較低卡的牛奶咖啡選擇。營養師Amy Tsang近日推介了6款牛奶咖啡，除了熱量較低，全部都屬於低脂、低糖，減肥士人也可以飲用。

最新影片：

Amy於Instagram專頁發文，指減肥未必要飲齋啡，其實市面上亦有較低卡的罐裝牛奶咖啡選擇，她推介了其中6款，點擊下圖看詳細營養成分：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Amy表示，根據食安中心的營養聲稱定義，每100毫升液體食物含不多於1.5克脂肪屬於「低脂」；每100毫升液體食物含不多於5克糖分可稱為「低糖」，而上述均符合低脂和低糖的條件。

內容獲授權轉載，原文刊於Instagram「amytsang_nutritionist」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：沈佩珊