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【超市大搜查】減肥並非只能飲齋啡　營養師推介較低卡罐裝牛奶咖啡

食用安全 15:54 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

營養師推介較低卡罐裝牛奶咖啡。

很多人都會在早上飲咖啡提神，不過，若然喝不慣齋啡，其實也有較低卡的牛奶咖啡選擇。營養師Amy Tsang近日推介了6款牛奶咖啡，除了熱量較低，全部都屬於低脂、低糖，減肥士人也可以飲用。

最新影片：

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【活得健康啲】港產導盲犬陪伴走遍世界終退休　主人不離不棄照顧終老：牠是家人

Amy於Instagram專頁發文，指減肥未必要飲齋啡，其實市面上亦有較低卡的罐裝牛奶咖啡選擇，她推介了其中6款，點擊下圖看詳細營養成分：

    點擊圖片放大
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    +3

Amy表示，根據食安中心的營養聲稱定義，每100毫升液體食物含不多於1.5克脂肪屬於「低脂」；每100毫升液體食物含不多於5克糖分可稱為「低糖」，而上述均符合低脂和低糖的條件。

內容獲授權轉載，原文刊於Instagram「amytsang_nutritionist」。

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責任編輯：沈佩珊

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