【癌症殺手】女老師患淋巴癌自我隔離　5歲稚子不諒解親子關係陷冰點

▲ 女老師患淋巴癌自我隔離，5歲稚子不諒解親子關係陷冰點。

癌症除了影響健康，原來亦可以破壞親子關係。作為一位中學老師兼人母，39歲的迪雅媽媽於2019年因肩頸位置持續疼痛，經多番檢查，竟發現自己患上第二期淋巴癌，並隨即展開為期半年的化療療程。與癌魔搏鬥期間，除了嚇人的副作用外，更令她痛心的是年僅5歲的兒子對自己的多重誤解，令他對母親一度抗拒。她曾因此求助過學校社工及心理學家，不過，最後卻發現最有效的，其實是令兒子明白她對他的「愛」。

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2019年，迪雅媽媽發現頸部持續疼痛加上嘔吐，入院照X光片時發現胸部出現陰影，輾轉之間看過不同專科，如骨科、胸肺科，至血液專科時，始證實患上第二期惡性淋巴癌。鑑於當時的腫瘤面積超過10厘米，情況十分危急，專科醫生即日便安排她於醫院進行治療，包括化療及標靶療程。她形容當下第一感受是非常徬徨，亦擔心自己無法看到稚子的成長，為此曾多次痛哭不已。

不過，更令她痛心的是，與病魔搏鬥期間，與當時年僅5歲的兒子關係竟陷入冰點。因為化療加上疫情關係，手部長期插着輸送注射藥物喉管的迪雅媽媽，為免活潑好動的兒子弄到喉管，即使同一屋簷下，她亦總會自我隔離。但是，年紀尚小的稚子卻因此對以往親密無間的媽媽生出誤會，情緒亦變得波動。

佢會對我好唔耐煩，成日話討厭媽媽，有時甚至會衝過嚟，對著我手上嘅喉管想打！

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經過半年艱辛的療程，迪雅媽媽身體雖康復過來，但卻依然為兒子對自己惡劣的態度非常苦惱。即使她多次向兒子主動示好，卻仍然不得要領，兒子更經常對母親口出怨言，令她痛心非常。

佢會成日怨我，覺得生cancer嘅我好麻煩，影響緊佢！例如佢想食壽司，但我要戒口，食唔到，佢就會覺得係我問題！

兒子其後升上小學，但以上情況依然持續，迫不得已下，迪雅媽媽曾經為此尋求社工及心理學家的協助，但效果卻並不彰顯。直到一次偶然機會，她在社交媒體看到香港癌症基金會可提供有關協助，於是立即主動聯絡，事情才出現轉機。在2021年10月至2022年尾期間，已經8歲的兒子目前參與了28次的個別藝術治療工作坊及12次的兒童藝術治療小組，她發現他的焦躁情緒明顯改善。她覺得除了歸功的心理治療師外，活動中，兒子看見其他的患癌媽媽，亦開闊了他的眼光。

他參與這些活動後，才發現原來其他媽媽都會患癌症，從而對我多了諒解。

香港癌症基金會「彩虹會」的藝術心理治療師Abbie表示，藝術治療以擔當父母和孩子的溝通橋樑，通過多元化的藝術創作、趣味遊戲、家庭輔導等活動，可以讓孩子更容易表達他們內心想法和感受。

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記者 ： 容惠玲