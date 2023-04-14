  • 25°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 19:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩性關係】陰莖長度只需7cm就夠　醫生揭性福關鍵：粗度更重要

健康 17:42 2023/04/14

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陰莖長度只需7cm就夠！醫生揭性福關鍵：粗度更重要。

男性總愛與人比較生殖器長短，但若沒有30cm也不必自卑。泌尿科醫生表示，陰莖長度其實只需7cm就夠用，真正影響性愛體驗的是「粗度」。

最新影片：

TOPick診症室
【TOPick診症室】小心白帶異常　中醫教從分泌物顏色睇健康

台灣恩主公醫院泌尿科醫生高銘鴻在Facebook專頁發文，解答男性最關注的「尺寸」話題。他指出，從性的觀點來說，因女性陰道有感覺神經分佈的部分只有約7至9cm，因此，男性生殖器在功能上只要勃起後長度能超過7️cm，即能滿足女伴需求；並坦言大部分男性的長度都過關。

不過，若想追求進一步「性福感」，高醫生表示「粗度更重要」。男性生殖器可讓女性感到最舒服的粗度圓周範圍，大概為9.5至12cm。但這只是大概數值，如果達不到要求也沒關係，醫生認為，想要有完美的性事契合度，並不完全是一方問題。或許對男性而言，在意生殖器大小代表的是氣勢，影響自尊與社交角色；但真正的雄性領袖魅力來自於各個面向。因此比起生殖器大小，努力提升自己各方面的實力才最實際。

同場加映：男性陰莖8項保養術

    點擊圖片放大
    +7
    +6
  • ​​​​​

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【KO陽痿】長飲1物恐損「雄風」　醫生 : 致精子量下降及影響精子活力
15:43 2023/04/06
【KO陽痿】長飲1物恐損「雄風」　醫生 : 致精子量下降及影響精子活力
【更年期危機】40歲後性慾減退陰莖難勃起　醫生揭男性更年期4大徵狀
19:19 2023/04/03
【更年期危機】40歲後性慾減退陰莖難勃起　醫生揭男性更年期4大徵狀
【男士健康】健身會令陰莖及睪丸「縮水」　醫生證實並揭1大關鍵原因
17:18 2023/03/24
【男士健康】健身會令陰莖及睪丸「縮水」　醫生證實並揭1大關鍵原因

你可能感興趣

【KO陽痿】長飲1物恐損「雄風」　醫生 : 致精子量下降及影響精子活力
15:43 2023/04/06
【KO陽痿】長飲1物恐損「雄風」　醫生 : 致精子量下降及影響精子活力
【更年期危機】40歲後性慾減退陰莖難勃起　醫生揭男性更年期4大徵狀
19:19 2023/04/03
【更年期危機】40歲後性慾減退陰莖難勃起　醫生揭男性更年期4大徵狀
【男士健康】健身會令陰莖及睪丸「縮水」　醫生證實並揭1大關鍵原因
17:18 2023/03/24
【男士健康】健身會令陰莖及睪丸「縮水」　醫生證實並揭1大關鍵原因
健康問題 兩性關係 養生 醫生 台灣

最高瀏覽

【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
今日 09:32
【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
【港版泰姬陵】印度富豪5萬呎九龍塘豪宅曝光　擁90間房可住100人如奢華宮殿【多圖】
18:22 2023/04/13
【港版泰姬陵】印度富豪5萬呎九龍塘豪宅曝光　擁90間房可住100人如奢華宮殿【多圖】
【AV天王】清水健被爆致命怪癖曾3度命危　醫生警告：這樣會死
12:54 2023/04/13
【AV天王】清水健被爆致命怪癖曾3度命危　醫生警告：這樣會死