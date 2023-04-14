【兩性關係】陰莖長度只需7cm就夠　醫生揭性福關鍵：粗度更重要

▲ 陰莖長度只需7cm就夠！醫生揭性福關鍵：粗度更重要。

男性總愛與人比較生殖器長短，但若沒有30cm也不必自卑。泌尿科醫生表示，陰莖長度其實只需7cm就夠用，真正影響性愛體驗的是「粗度」。

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台灣恩主公醫院泌尿科醫生高銘鴻在Facebook專頁發文，解答男性最關注的「尺寸」話題。他指出，從性的觀點來說，因女性陰道有感覺神經分佈的部分只有約7至9cm，因此，男性生殖器在功能上只要勃起後長度能超過7️cm，即能滿足女伴需求；並坦言大部分男性的長度都過關。

不過，若想追求進一步「性福感」，高醫生表示「粗度更重要」。男性生殖器可讓女性感到最舒服的粗度圓周範圍，大概為9.5至12cm。但這只是大概數值，如果達不到要求也沒關係，醫生認為，想要有完美的性事契合度，並不完全是一方問題。或許對男性而言，在意生殖器大小代表的是氣勢，影響自尊與社交角色；但真正的雄性領袖魅力來自於各個面向。因此比起生殖器大小，努力提升自己各方面的實力才最實際。

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責任編輯：羅嘉欣