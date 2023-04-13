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【長腿新人】古天樂旗下藝員曾當模特兒　何天嵐欲拍電影視張家輝為偶像【多圖】

娛樂 14:10 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「長腿新人」何天嵐經常派福利。

影視圈不斷有新臉孔亮相，古天樂旗下藝員何天嵐近日成為網民討論焦點，身高173cm的她被封為「長腿新人」，她經常於IG分享靚相向大家派福利。

模特兒出身的何天嵐有意向電影界發展，將會以演戲為主的她視張家輝為其偶像。

【孝順男神】古媽媽於古天樂旗下酒樓宴客　孝順古仔開工不忘抽空招呼賓客

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何天嵐曾當模特兒

何天嵐於2020年開始當模特兒，曾先後加入臻世娛樂成為施匡翹和謝高晉的師妹，她曾為謝高晉的《謝絕關心》及《生死決》MV擔任女主角，亦參演過網劇《5大男朋友出軌徵兆》女主角。

綜藝節目方面，何天嵐擔任過新城節目《Girls' 傾》主持，亦曾以嘉賓身份上ViuTV節目《總有一瓣喺左近》分享離奇故事。

【惡人當道】古天樂撐百份百港產片　「總會拍電影」計劃支持新一代電影人

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有意當電影演員

現年26歲的何天嵐欲轉拍電影當演員，向新方向發展並接受新挑戰。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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