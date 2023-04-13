【金像獎2023】一文回顧金像獎十個小知識　一位男星僅次梁朝偉奪最多影帝

▲ 第41屆香港電影金像獎將於本周日舉行。

第41屆香港電影金像獎將於本周日（16號）舉行，今屆有不少焦點，各項提競爭激烈，影帝影后固然備受注目，而早前因捲入是非而停映的《給十九歲的我》，分別獲提名最佳導演及最佳電影，相信獎項結果都會成為焦點。

歷年金像獎有創下不少獎項紀錄，以及好些鮮為人知花絮，現列舉十項回顧。

1/金像獎獎座

官方資料顯示，在1991年前，金像獎的獎座每年設計都不一樣，如第一屆獎座是張開手的Y形人形獎座，至91年第十屆開始，始採用香港藝術家聯盟梁銓所設計的女神像獎座，以用電影底片作為衣裳的女神高舉鍍銀明珠的造型作為設計，並沿用至今。

▲ 金像獎

獎座以銅鑄造、高43.8cm、重五磅半，據知女神像造型是以1979年香港小姐冠軍鄭文雅的身型為藍本。

2/ 主題音樂

自96年第15屆開始，金像獎正式有固定的主題音樂，由唱作人及電影配樂家盧冠廷所創作。而盧冠廷曾表示，最初知道大會資金緊張，故不收酬勞作曲，2010年後方收取音樂版稅。

▲ (經濟日報圖片)

3/ 舉行場地

第一屆金像獎由「電影雙周刊」策劃主辦，其後才陸續有其他電影屬會及專業團隊參予。頒獎場地亦由首屆的香港藝術中心，再演變至酒店、會展中心，第十屆開始，跟市政局協議以香港文化中心大劇院作為優先的固定舉辦場地，往後金像獎曾在紅館及九展舉行，今屆再度回歸文化中心。

▲ (經濟日報圖片)

4/紅地毯

91年第十屆在文化中心舉行，大會仿照奧斯卡設立正規的紅地毯通道讓嘉賓進場，成為首個設立紅地毯進場方式的華語頒獎典禮，紅地毯之後亦俗稱「星光大道」。09年開始，更增設紅地毯「最佳衣着獎」。

▲ (經濟日報圖片)

5/最多獎項男演員

歷年金像獎中，梁朝偉共獲五次最佳男主角（包括重慶森林、春光乍洩、花樣年華、無間道、2046）及兩次最佳男配角（人民英雄、殺手蝴蝶夢）。

而梁家輝亦共獲4次影帝（垂簾聽政、92黑玫瑰對黑玫瑰、黑社會、寒戰）及一個男配角（大丈夫），獎項數目僅次梁朝偉。

6/最多獎項女演員

金像影后之冠則是張曼玉，共獲五次最佳女主角。（不脫襪的人、阮玲玉、甜蜜蜜、宋家皇朝、花樣年華）

▲ 《甜蜜蜜》

7/最多獎項導演

至今共獲最多最佳導演一獎者是許鞍華，她先後獲六次此大獎。（投奔怒海、女人四十、天水圍的日與夜、桃姐、黃金時代、明月幾時有）

8/歷年獲獎最多電影

由王家衛執導的《一代宗師》，2014年在第三十三屆金像獎共獲12個大獎，是目前為止史上獲最多金像獎的電影。

▲ 《一代宗師》

9/首部金像獎大滿貫電影

第15屆金像獎由許鞍華執導的《女人四十》，同時奪最佳電影、最佳導演、最佳編劇和最佳男、女主角，而同由許鞍華執導的《桃姐》於第31屆香港電影金像獎亦獲得以上五項大獎，再次實現大滿貫。

10/ 首部演技獎大滿貫電影

翁子光執導的《踏血尋梅》，在第35屆金像獎實現演技獎大滿貫（以同一部電影同時包下最佳男、女主角、最佳男、女配角和最佳新演員）。

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