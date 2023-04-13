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【霍家分產】霍英東爭產達成兩次和解協議　遺產執行人尋求裁斷依從協議支付款項

社會 13:08 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

霍英東爭產達成兩次和解協議，遺產執行人尋求裁斷依從協議支付款項。（資料圖片）

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟，長房子女就家族公司於南沙項目的股權回購權爭議，案件於2022年初開審6天後，最終各房成員達成和解協議。長房二子及三子霍震寰及霍震宇，日前以遺產執行人身分入稟高等法院，尋求法庭裁斷遺產應依照2012年或2022年之和解協議，向長房女兒霍麗娜支付5,900萬元或是3,760萬元。

原告為長房二子霍震寰及三子霍震宇，以遺產執行人身分入稟：答辯人包括長房女兒霍麗萍及霍麗娜、二房及三房成員等共涉11人。

入稟狀指，原告尋求法庭裁斷，就麥當勞道龍景樓一單位連車位，遺產執行人應依照2022年2月7日達成之和解協議第48條，從遺產向霍麗娜支付巿價5,900萬元，或依照2012年8月3日達成之和解協議第43條支付3,760萬元。入稟狀續指，若法庭認為有需要可另作頒令或指示。

霍家爭產訴訟於2012年8月達成第1次和解，並就部份遺產展開分配，惟長房三子霍震宇指次子霍震寰涉隱瞞南沙項目權益，違反和解協議，以致訴訟於2022年1月重開。經過6天聆訊後，各方商討和解，最終於2022年2月達成第2次和解協議，協議條款則保密。

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記者：林育慧

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