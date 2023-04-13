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【MIRROR成員】Anson Lo與Duffy and Friends做老友　教主盧瀚霆展現童真【多圖】

娛樂 15:32 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港迪士尼樂園度假區全新Fans-tasy體驗「Duffy與好友同萌遊」經已展開，MIRROR成員之一的教主盧瀚霆（Anson Lo）早前除出席「Duffy與好友同萌遊」慶祝派對外，他亦為樂園拍攝了「Duffy與好友同萌遊」宣傳影片，今日樂園更將發放製作花絮。

為拍攝該宣傳影片，Anson Lo在拍攝前一日入住香港迪士尼樂園酒店，好讓以最佳狀態迎接拍攝工作。

Anson Lo工作專業

一開機拍攝，Anson Lo即時進入狀態，放下平時又Cool又型的形象，時而向著Duffy可愛地合照，時而抱著LinaBell露出腼腆的表情。

戴上頭箍時更展現童真笑容，投入拍攝的同時，也遊心而玩，頓時變成Mega Fan，在鏡頭前流露出最純真的一面，在鏡頭背後，Anson Lo專業地跟工作人員溝通，務求將遊心而玩的心情，透過畫面傳遞給觀眾。

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與Duffy and Friends做老友

幕後花絮中，Anson Lo亦分享這次為香港迪士尼樂園拍攝宣傳影片的感受，他說：「嚟香港迪士尼樂園同Duffy and Friends拍攝係好夢幻、奇妙又開心嘅經歷。」

的確，誰會想到可以與Duffy and Friends在樂園玩捉迷藏！當看見Duffy and Friends蹦蹦跳跳，去到哪裡就玩到哪裡，Anson Lo也不禁道：「Duffy and Friends佢哋好Cute，佢哋就好似一班好朋友無憂無慮咁喺埋一齊玩，同佢哋一齊，我都好似成為咗佢哋嘅一份子，搵番自己嘅童心！」

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Anson Lo在拍攝期間也真的與Duffy and Friends成為了好朋友，在大街餐廳拍攝品嚐「Duffy與好友下午茶」時，會帶同穿上春日新裝Duffy與好友毛公仔拍照留念。

看到漂亮的毛公仔服飾，又會悉心為Duffy轉換造型，這對於本身就是時尚達人的Anson Lo來說，沒難度之餘，也輕易為Duffy塑造出最型格的造型。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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