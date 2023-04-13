【娛樂新聞台】TVB主播任琳離巢大台　曾力數香港生活不便遭炮轟

▲ 娛樂台新聞主播任琳離巢效力3年半的TVB。

TVB娛樂新聞台主播任琳（Zita）前日（4月11日）在個人社交平台宣布離巢，她留言：「還記得剛進TVB時也和大門口的tvbuddy拍了照，待了三年半的地方，怎麼都有點捨不得，但還是要前進啦！拜拜啦TVB！」

她亦與一眾新聞主播同事合照留影，包括周奕瑋、朱斐斐、潘盈慧、賴彥妤、王鎮泉等，並寫道：「慶幸我當主播的日子裡，可以認識這幫不僅美麗帥氣，而且個個能力超強的人們，真的學到很多很多，希望你們未來大紅大紫！」

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【文化差異】TVB主播呻香港生活不便 任琳嫌未能用支付寶嫌等外賣費時

力數香港生活不便

在內地成長和生活的Zita，年初曾拍片到抖音抱怨在港生活的不便，惹來網民炮轟，著她滾出香港！她表示起初不習慣在港生活，由於微信支付和支付寶未在港普及，她只能以現金和信用卡購物，她說：「直到現在還是有很多老一點的店鋪，僅是使用現金支付，或者是八達通。」

除了大數在街截的士 ，大部份司機只接納現金付錢之外，又提到淘寶購物不方便，由內地運貨到港需支付兩次運費，連送貨上門也要多付20元。另亦稱在港購買杯麵不附送膠叉，她說：「是不是很神奇呢？」

▲ 年初拍片力數香港生活不便，遭網民炮轟。

對於Zita的抱怨，引來網民炮轟：「覺得香港那麼落後，不要在香港呀快回去！」、「那回內地吧！」、「其實住得唔開心仲留喺度咪盞令自己辛苦。」

另外，Zita曾力數香港電視台藝人收入低：「若簽做合約藝人，按騷算錢，基本上是多勞多得，每年太概給你七、八個騷，問過數位同事一年約賺十幾萬，跟內地當老師的工資差不多。現在主播一天計半個騷，兩天算一個騷，是不是覺得這邊的藝人，真的像普普通通的打工，所以我明白很多出了名的TVB藝人，會去內地拍綜藝拍廣告，因為就是賺很多。」

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懂5國語言

現年25歲的任琳（Zita）於浙江出世，修讀多媒體新聞碩士畢業。於內地土生土長的她於抖音作自我介紹，自稱懂得5國語言，更曾參與幾十個綜藝節目。她為TVB效力無綫3年半，擔任撰稿員和普通語主播。由於食量驚人，因而獲封「E-news坦克車」。

Zita個性外向，喜歡戶外運動，亦喜歡旅遊經常分享周遊列國的相片。近日與TVB結束賓主關係，即飛到泰國遊玩散心。

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