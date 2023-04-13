【不孝子女】不孝子女為慶佳節 護士：餓父母幾日致營養不良送入院

▲ 有馬來西亞男護士爆料，指每逢佳節醫院一定爆滿，因為一些不孝子女把患病父母送入醫院過節。

每逢佳節倍思親！但馬來西亞有男護士爆料，指每逢佳節送雙親，直斥有不少民眾會在假期前夕送患病的父母入醫院，目的是放假無需照顧兩老，有些更甚的子女，竟讓父母不吃不喝數日，導致營養不良需入院留醫！有藥劑師也在twitter怒斥，「將父母送到醫院的孩子，會特意給錯的電話號碼，或忽略醫院的電話，直至假期完。」

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該名男護士@ayietdf在TikTok上傳了1段2分34秒的視頻，他在視頻中揭露，每逢佳節期間醫院爆滿的原因，並怒斥有子女在佳節假期前夕，會將患病的父母以各種理由送入醫院，目的是可以好好享受假期，不用照顧父母，有些民眾為了讓父母入院，竟不擇手段，

有些甚至不讓父母不吃不喝數日，導致他們營養不良、缺水，當去到急症室，一定就需要入院接受治療，只要是佳節期間，無論是開齋節、農曆新年，只要能休3至4天的節假日，一定會有這樣的情況發生。

男護士續指，如果他不是在醫院工作，他真的不會相信有這樣的事情發生，會認為這只是謠言，但這樣的事情已經連續發生了好幾年，在醫院工作的人們也發現，這樣的事每一年都會重複發生，

大家不要以為醫護人員在這段時間比較輕鬆，覺得醫院不會有什麼病人，反之佳節期間會更忙，因為有這樣的人…要知道因果報應，你這樣對待父母，將來孩子也會這樣對待你，請照顧好父母，父母還健在就好好照顧，因為當他們不在後，不會再有替代品，你會懷念，也會懊悔當初沒有好好照顧他們。

另外，一名藥劑師阿瑪卡瑪，也在twitter分享同樣的事情，直言這些將父母送到醫院的孩子，會特意給錯的電話號碼，或屏蔽和忽略了醫院的電話，直到佳節後才會回應，

你們感到震驚嗎？我明白，但這種情況對於在醫院工作的人來說很平常…老人總是會這樣被欺負，尤其當他們只能常臥在床，他們會被視為負擔，尤其是在佳節期間，因此病房成為了首選地。

對於這些事情，許多網民留言表示，感到詫異和傷感，並對在經歷這一切的父母表示同情。

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責任編輯︰王明芳