【工傷意外】清潔工入職僅6分鐘離世　公司因未做1件事需賠114萬

工傷意外防不勝防，內地一名任職清潔工的男子在2021年開始新工作，但在入職僅6分鐘，卻不慎摔倒受傷，經搶救後不治身亡。經當地相關部門鑒定後，證實當事人屬因工死亡。而公司因尚未為當事人繳納工傷保險，最終需承擔逾人民幣100萬元（約港幣114萬元）的工傷賠償。

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根據內地傳媒《萬象新聞》報道，2021年6月，遼寧大連市民李陽（化名）獲當地一間清潔公司受聘為清潔工，首日上班獲公司派發工作服及清潔工具，並被指引到負責崗位。然而就在李陽工作6分鐘後，他突然頭暈，摔倒撞傷，同事隨即召救護車送他入院。院方診斷他為重度顱腦損傷，經搶救無效死亡。

對於此次事件，不同持分者意見不一。清潔公司認為李陽上班僅6分鐘，認為「公司領導還沒面試，李陽還沒正式錄用」，因尚未簽訂勞工合約，所以未有為他繳交保險，不應被視作為工傷。

而李陽的妻子張紅（化名）則主張，丈夫是因工摔倒受傷，應判為工傷。張紅的律師則表示，翻查閉路電視紀錄，可以看到李陽穿上工作服在工作，過程中摔倒頭部着地、同事打電話求救等片段，亦有拍到張紅到辦公室向經理索回丈夫的身份證、銀行卡影印本的畫面。

大連市甘井子區人力資源和社會保障局根據上述片段，裁定李陽與清潔公司存在勞動關係，並發出《認定工傷決定書》，認定李陽屬於因工身亡，公司應按照工傷待遇，賠償逾人民幣100萬元賠償。律師指出，由於公司並未替李陽交納工傷保險，因此李陽的100多萬元賠償金，需由清潔公司一力承擔。

事件曝光後，網民對於是否該由公司全數負責賠償反應兩極，認同者指出「入職不交保險屁話還那麼多？賠不起不交保險？」、「劃重點：從入職那一刻就算入職」、「按照規定，是必須交齊保險後才能上崗的，只是絕大多數沒這麽做」

但反對者就提出「入職6分鐘請問上哪兒交保險，這種社保局因該也承擔責任的。工傷基金就應該用在這種地方，風險全甩給企業了」、「保潔這種流動性強的工作，有的人幹兩三天就走，這社保實際操作怎麼辦？」、「讓保潔公司賠100多萬，差不多就是讓他立即破產」。另外亦有網民提出疑問，「像這種上班幾分鐘的買保險的話能生效嗎？有沒有專業人士？」

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責任編輯：羅嘉欣