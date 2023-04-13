【隱形戰隊】趙希洛冷笑殺人騷精湛演技　Candice曾憑《金宵》何太奪女配獎

▲ 趙希洛（Candice）用心演好每一個角色！

趙希洛（Candice）被封為TVB「御用癲婆」，《金宵大廈》中憶子成狂的何太更令她奪下「最佳女配角」，實力有目共睹。Candice在昨晚（4月12日）播出的《隱形戰隊》中再有發揮，冷笑殺人一幕令人心寒！

Candice自《金宵大廈》前，已演繹過不少瘋癲的角色，把發癲的情節演得入型入格！

【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】

Candice冷笑殺人

Candice所演的Yan在昨晚的「冷笑殺人」樣相當令人心寒，網民紛紛留言「感覺返晒嚟」、「啲面部表情真係世界級」、「佢做癲癲地夠生動」、「好啱做小丑女」、「本色演出」、「咁樣先係我哋認識嘅無知May」、「估唔到趙希洛個角色咁兇狠！佢演得好好，尤其是嗰種冷笑同眼神！抵讚」、「一邊耍狠一邊笑好恐怖」、「Yan原來是壓軸大主角」，更有網民將她與鄭子誠齊名：「鄭子誠奸笑一定有陰謀，趙希洛奸笑一定係變態」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

《金宵大廈》前已成「癲婆」

Candice在演《金宵大廈》何太之前，已先後在《八卦神探》、《實習天使》，及《十二傳說》演繹瘋癲角色。

在《八卦神探》中，她飾演鍾愷瑜/余嘉勇，因被家人嫌棄而變性做女人，演活複雜的內心世界。《實習天使》中的精神病人Fanny也是由她所演，至於在《十二傳說》中，她所演的Tina誣衊林夏薇與杜燕歌搞師生、偷偷殺死2名女學生，企圖殺死林夏薇又錯手刺死黃建東！

對此獨特的戲路，她指4次的角色都是不同的演出：「不怕繼續出演『癲婆』，只要找我演戲就好，對方敢叫我，我便敢去做，希望可發掘新元素。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

憑「何太」奪獎

在《金宵大廈》中，演何太的趙希洛，因兒子早已身亡，把別人的兒子「豆豉仔」當是自己所生。

她於《萬千星輝頒獎典禮2019》獲頒最佳女配角獎。出身富裕家庭的她當年棄讀碩士追演員夢，所有於好友黃智雯手上接過獎項後不禁流淚說：「入行這麼久，終於對家人有個交代！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《十八年後的終極告白2.0》

Joyce（趙希洛飾）得悉好朋友Queenie（譚凱琪飾）做小三竟與丈夫Jason（陳山聰飾）有婚外情，令Joyce傷心欲絕，更決定要Queenie報復。

Joyce故意踩空令自己跌落樓梯，更向Queenie露出詭異笑容，令人看得心寒。及後到醫院後，Joyce還向丈夫Jason告狀，指Queenie有心推她下樓梯，更表現得一副楚楚可憐的樣子。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過當房間只餘下Joyce和Queenie時，Joyce立刻「變臉」向對方攤牌，表示已知Queenie是小三破壞她們夫妻關係，更間接令其失去腹中胎兒。

Joyce愈說愈激動，並咬牙切齒對Queenie說：「你對我做的所有事，我會好好記住，我要你一併全部還給我。」

最新影片推介：Ivy So專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R