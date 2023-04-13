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【街頭騙案】內地姊妹行海港城疑遇迷魂黨　遭光鮮大媽搭訕聞香水2分鐘即暈

健康 17:09 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

行海港城疑遇「迷魂黨」， 內地姊妹遭光鮮大媽搭訕聞香水2分鐘即暈。

尖沙咀疑似有「迷魂黨」出沒！有內地女子於香港旅遊期間，與胞妹在海港城一帶閒逛時，突然遭到一名衣著光鮮的大媽攔截搭訕，稱自己因賭錢輸光，身無分文，希望兩姊妹「請食飯」。期間事主聞到一陣濃烈香水味，2分鐘後開始腳軟頭暈。事後她懷疑自己遇上「迷魂黨」，於是在網上分享事件，並提醒大眾要留意「衣著光鮮亮麗的大媽大姐」。

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一名內地女子早前於社交平台分享事件，指自己早前與妹妹在尖沙咀海港城逛街，期間遇到一位穿著紫色絨布連衣裙、化妝精緻的中年女人搭訕。該名看似富貴的大媽，一開口便賣熟般稱，自己亦來自內地：

是江蘇的，住在馬可孛羅酒店（Marco Polo HongKong Hotel），卡（信用卡銀行卡）被停了，我們從澳門過來的，錢輸完了...

期間，疑似大媽的2名一男一女夥伴亦走近事主。事主眼見勢色不對，馬上中斷對方說話，並直接了當問：「你們要借錢嗎？」

惟對方則否認，並稱：「不是的，就是想你們請我們吃點東西。」事主指在對話期間，她和妹妹聞到一股濃烈的香水味撲鼻而來，察覺不對勁的她，馬上拉妹妹離場，未有再理會該名中年大媽。

然而在她們遠離大媽，走入一間商店逛了兩分鐘左右，便開始感到身體出現異樣，如頭暈乏力、腳軟等，懷疑是之前的「香味」作崇。當她們離開店舖打算休息時，竟又再遇到大媽的女同夥，對方更大膽的尾隨跟蹤她們姊妹，嚇得二人馬上拔腿狂奔，再回頭張望時，已赫見對方有7至8名男女，看似正圍在一起討論著某事情。

兩姊妹其後進入了一間餐廳休息，直言頭暈腳軟的情況一直持續，雖然不排除與生理問題有關，但認為更大機會是該大媽的「香水」有問題，直言其手法與盛極一時的「迷魂黨」相似，回憶起事件時，仍非常害怕。

騙到女孩子吃飯的時候，被圍著可能就會騙了錢搜了包。

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責任編輯：羅嘉欣

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