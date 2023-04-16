【金像獎2023】鄭秀文首奪金像影后　堅持不放棄一圓爸爸夢：終於唔使陪跑

▲ 恭喜晒！

鄭秀文（Sammi）封影后！「第四十一屆香港電影金像奬」於今晚（4月16日）舉行，鄭秀文在演藝生涯中，過去9次獲提名金像獎但都失諸交臂，今次Sammi第10度入圍金像奬最佳女主角，終於憑《流水落花》成金像影后。

多年努力終受肯定

首度奪得金像獎封后的鄭秀文在台上表示：「呢個獎咁多年都好似遙不可及，咁多年嚟我唔係諗幾時得到呢個獎，而係我點樣提升演技。」

她續指由被人定為喜劇演員，再變為正劇，當中遇到很多困難：「要花很多功夫，大家先見到我變化，好感激《流水落花》嘅監製、導演同演員。」

鄭秀文又多謝家人，特別是天父和父親：「我爸爸很喜歡藝術，每次我嘅演出都一圓爸爸夢想。」

她表現激動表示：「追尋夢想係好困難，但只要堅持唔放棄，一定可以成功，大家一定要記得我拎獎呢個畫面。」

最後她再說：「我真係好開心，終於唔使陪跑，我衝線喇！」

榮登影后的Sammi受訪時心情大靚，雖然台上沒有感謝老公許志安，但她表示回家會親自多謝安仔：「佢有send短訊畀我，又會準備我鍾意食嘅嘢，我終於可以食薯片喇！」

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角色觸動人心

鄭秀文今次為支持新導演零片酬演出《流水落花》，她在戲內飾演天美姨姨為寄養家庭媽媽，一句「我不是你的媽，但這是你的家。」感動人心，加上Sammi的精湛演出，與過往大多演愛情片及喜劇的她大有不同，令觀眾看見不一樣的她，難怪不少人認為Sammi今次的演出絕對是封后之作。

她當日宣傳《流水落花》時，曾接受TOPick專訪指喜歡這部戲除角色立體外，同時在劇本完全找不到自己的影子，正正是角色的經歷是她從未試過，故令Sammi決定接拍。

Sammi當時回憶說：「我自己一出身就是當歌手，但這套戲是講我們在工廠認識，也是比較基層的人物以及我未試過當媽媽又未試過失去小朋友， 這些總總經歷也令我找不到自己的影子。加上，我很喜歡整套戲的結構，導演沒有刻意賣弄煽情，要你流眼淚不止而是有一種的觸動和反思。」

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歌手演員兩兼顧

現年50歲的鄭秀文在1988年參與新秀歌唱比賽出道，於1992年參與首部電影《飛虎精英之人間有情》踏足影壇。

在1996年至2001年間拍攝多部名作，當中包括：《百分百感覺》、《孤男寡女》、《鍾無艷》、《瘦身男女》、《同居密友》等，因為一律叫好叫為座成當時愛情喜劇天后。

而鄭秀文早在2000年憑《孤男寡女》首度提名《第二十屆香港電影金像奬》最佳女主角一獎；於2001年更憑《鍾無艷》、《同居密友》、《瘦身男女》3片同時入圍《第二十一屆香港電影金像奬》最佳女主角，但都未能得獎。

之後在2006年《長恨歌》、2013年《高海拔之戀II》、2014年《盲探》、2020年《花椒之味》、《聖荷西謀殺案》提名最佳女主角，雖然9次入圍皆無緣奪獎，到今次終於憑《流水落花》封后。

另外，Sammi早前已憑《流水落花》獲今屆電影評論學會最佳女演員，是她繼2001年《鍾無艷》後再在電影評論學會得獎。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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