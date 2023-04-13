【30+減肥】長假期大吃大喝肚腩現形 健身教練分享3招+睡覺減肥法

▲ 睡眠不足也可引致肥胖。

長假期後，往健身室請教虎背熊腰的教練T君︰「放假時大吃大喝，肚腩現形，怎辦？」T君打量我一下，笑道︰「其實方法並不難，只是需要下定決心做好3件事。」

一、減食量。他再次提示︰「吃進肚子的熱量，必須花幾倍時間去做運動方可耗盡。減肥第一戒條，就是減少食量，8分飽最好，千萬別吃到十成飽！」

二、減澱粉。除了吃得少，還要吃得好。碳水化合物、加工食品會「養大」肚腩，是減肥大敵，但完全戒吃則影響身體機能。可以吃高纖維的碳水化合物，如蔬菜、番薯、豆類等。

三、多做運動。減肥當然要做運動，並且要「雙管齊下」。首先是帶氧運動，每周做150分鐘中等強度的帶氧運動，例如急步走、踩單車等；或者70分鐘高強度運動，例如跑步等。此外，還要做兩天肌肉運動，建立肌肉。

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「如果這些做不到，睡覺總做得到吧？」他引述美國《睡眠》雜誌的一項研究，發現40歲以下人士，如果每晚睡少於5小時，內臟和皮下脂肪堆積皆會顯著增加。想減肥，先睡個好覺，既可以減輕壓力，又可以減少脂肪累積，一邊睡一邊減肥，十分受用。

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