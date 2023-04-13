【米芝蓮2023】古法瀨粉日賣百碗獲推薦　負責人：對得住老師傅承傳

▲ 店舖裝潢簡約。（「西關老祖」社交平台圖片）

米芝蓮昨日（12日）公布《香港澳門米芝蓮指南2023》必比登推介名單，本港6間首次上榜，包括西關瀨粉及爆炒XO醬蘿蔔糕等懷舊及創新小食店「西關老祖」、40年經驗老師傅主理傳統粵菜的「船記」、秘製辣椒醋涼皮獲垂青的「兩姊妹涼皮」、泰北依善傳統泰菜的「Saya」、上海和四川經典菜餚「一家」，以及位於北角的「魚事者」，詳情即看【下一頁】。

其中位於佐敦的「西關老祖」，是一間只提供外賣的小店，由最平16元的黑毛豬油撈飯及6粒魚肉燒賣，至最貴僅58元的黑叉燒雙蛋飯，價格親民。主廚推薦必食西關瀨粉，沿用廣州西關古法，瀨粉每日人手製作，由粘米粉搓成，再加入冬菇、蝦米、豬油渣碎、自家製辣菜脯，26元一份日賣100碗，受到食客熱捧。負責人「老祖」打趣道，製作的秘訣「其實係個電飯煲度」，有煲才能煮出瀨粉。

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另一款人氣小食是炸黑毛豬肉糉，選用西班牙杜洛克豬腩，外層像薯餅，香脆而不油膩，糯米軟糯，配上中間的肉餡，同時附上麻辣油和白砂糖，調味剛好。一份48元有6塊，分量十足。

2019年底開業的「西關老祖」，至今約兩年半，即已入選米芝蓮必比登推介名單。「老祖」稱，對於獲得必比登推介，感到十分意外，認為「總算對得住當年教我哋做呢幾樣小食嘅老師傅」；主廚YC則指，廚藝獲米芝蓮肯定感高興。

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記者：陳麗娜