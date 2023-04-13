【移民後遺】子女移民遺年邁父母留港　調查指老人社交及健康均轉差

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長者面對子女移居他方，生活或面臨轉變。有團體調查稱，近四成受訪長者有子女近年移民後，「留港長者」社交及情緒健康均顯著惡化。

香港基督教服務處2022年11月至今年2月進行「留港長者狀況及服務需要調查」，以問卷訪問203名長者，發現36%受訪長者有子女在2020年或以後移民，當中逾六成移民子女更是長者的「最主要照顧者」。調查亦顯示，相對沒有子女移民的長者，「留港長者」在社交情況及情緒健康均出現顯著惡化。

受訪者背景中，50.3%受訪者60至74歲，67.5%是退休人士。調查結果顯示，「留港長者」社交孤立風險高身心健康恐惡化， 79.5%「留港長者」的社交孤立屬「高風險」，較沒有子女移民的長者多出三成。七成「留港長者」表示因子女移民而感到「孤單」。約四成「留港長者」表示子女移民後「記憶變差」、「更常失眠」及「影響日常開支」，並減少逛街及到茶樓等消閒活動。

近七成「留港長者」表示，移民子女在移民前與他們的關係屬「好」或「很好」。調查發現當子女在移民前與長者關係愈好，長者在子女移民後會有較少的孤獨感及較高的幸福感。服務處分析，與父母關係良好的子女一般在移民前後均與長者有較佳的溝通及準備，有助長者適應「留港」生活。

面對子女移民，最多「留港長者」認為有作用的3大應對方法為「學習使用新媒體通訊方法或軟件，以便與在遠方的子女緊密溝通」、「預期要照顧自己」及「與地區團體建立關係，從而得到處理問題的資源」。

團體提出3大建議，包括向受影響長者提供子女移民前支援服務，包括心理輔導、長者財務或再就業安排、照顧計劃安排、互助小組等，鼓勵子女在移民前與長者及早準備。另外要建立鄰里支援網絡，利用鄰里之力，為有需要的長者提供「生活配套支援服務」，解決他們日常生活的瑣碎問題。還可以善用資訊科技支援長者，以便與移民子女建立線上溝通渠道，並善用即時通訊軟件尋求支援。

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責任編輯：吳卓峰