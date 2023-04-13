【性感女神】高海寧睇畫展網民錯重點　高Ling刻意封胸難掩S型身段【多圖】

▲ 高海寧的S型身段，成為網民熱話！

擁有34D驕人上圍的出道不久被封「tvb咪神」，惟近年高海寧收起性感，只是間中輕露事業線。

近年愛上藝術的高海寧日前去觀賞展覽，其後高Ling於IG分享相片，當中她寫道：「一幅畫，讓我想起LA的陽光，Missssss it。」不過網民卻錯重點，反而被高海寧的S型身段所吸引。

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▲ 高海寧睇展覽，身材卻成為焦點。（取自instagram）

改晒側胸美臀

當日高海寧穿上緊身露背裝襯白色長褲，除了露出玉背外，其玲瓏浮凸身材更盡現眼前。不少網民也留言大讚高海寧，當中包括「身材好睇過幅畫」、「1幅美畫襯1個美背，雙絕」、「吸睛係人，唔係晝Lo!． 真係好美。」、「有前有後」和「好立體幅畫」

其實高海寧不止一次令網民錯重點，如上月4日，她於IG分享一段打鼓的片段，穿上緊身衫的她身材很「跌盪」，有網民笑指：「側面好震撼」

另外有網民問：「高海寧依家連正面照都唔敢發了嗎？全部側身」，翻看近年高海寧的IG美照，她不再像早年般大晒事業線，改為晒側胸美臀，而高海寧最愛的穿搭法是以背心襯上外套，約隱約現的性感更為誘人。

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「咪神」刻意封胸

高海寧於2008年參選港姐，因為上圍突出而備受注目，入行後無論出席活動或拍攝綜藝，高Ling也不吝嗇騷身材，故出道即被冠上「TVB新一代咪神」稱號。

事實上高海寧近年惜肉如金，於上月播映的旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》裡，彭慧中大派福利成網民焦點，反之高海寧未有以泳裝亮相。

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高海寧承認好身材耽誤其演藝事業，更稱30歲前很想扭轉別人對自己的睇法，她曾努力擺脫性感形象，可惜並不太成功，最終她放下執著做回自己，反而漸得到觀眾的認同。

至於36歲的高海寧如何keep fit，原來她不會因減肥而節食，她最愛吃三文魚和雞胸肉，確保每天吸收足夠的蛋白質，反而澱粉質就少吃一點。另外高海寧早上堅持花5分鐘去運動，舒展筋骨之餘還可以出汗，此外又可消水腫。

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