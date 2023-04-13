【47人初選案】辯方欲釐清趙家賢證供　法官反問結案時能否知道全部真相

▲ 趙家賢。（趙家賢社交平台圖片）

民主派初選案今（13日）續審，控方證人趙家賢供稱，楊雪盈有如自己是理性、溫和和務實，未聞楊提及「35+」計劃的目的、迫使行政長官下台或癱瘓政府。彭卓棋的代表大律師欲釐清趙家賢就協調會議的證供，惟法官陳慶偉指相關問題不重要，反問到案件審結時，大家能否知道所有真相？

代表楊雪盈的大律師張耀良今盤問控方證人趙家賢，趙供稱，他出席港島區協調會議時，戴耀廷談及否決預算案，楊沒有表態。趙稱，他與楊均是理性、溫和、務實的人，兩人在協調會議後溝通，楊稱「戴耀廷係有啲諗法帶出㗎喇，由佢講吓先」，並稱每個議員進入立法會後可自主行使權力。

法官質疑，趙日前供稱只出席過1次港島區會議，且遲到早退，上述對話不可能是在會後發生。趙澄清，兩人在會議後透過電話溝通，又確認未聞楊提及「35+」計劃的目的，迫使行政長官下台或癱瘓政府。

代表彭卓棋的大律師盧敏儀作盤問時，欲向趙釐清出席過哪次協調會議，並提供相關通訊紀錄予趙參考，控方質疑趙能否藉翻閱訊息確認自己的出席情況。法官陳慶偉下令趙暫時避席，並關注盧發問的用意。盧稱希望趙澄清出席過哪次會議，因趙日前證供提到司馬文是在第2次會議上提及反對否決預算案，故希望趙澄清，以便日後陳詞。

惟法官陳慶偉指，趙出席了哪次會議及司馬文在哪次會議說了反對否決預算案並不重要，因趙已確認聽過司馬文在會上提及反對否決預算案，法官反問直至案件審結時，大家能否知道全部真相？

被告劉偉聰自行盤問趙，趙同意初選收取的1萬元按金，是為了確保候選人遵守協調協議，根據收據按金將在立法會選舉後全數歸還。被問到立法會選舉後是指何時，趙稱是約於2020年9月官方選舉投票日。至於按金會否在預算案被提出時才退回按金，趙稱當時「完全無呢個思考」。

聆訊明（14日）續。

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記者：陳曉欣