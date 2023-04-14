【京官考察】夏寶龍到九龍灣酒樓飲早茶 鄧家彪引述：區議員應是政府夥伴

▲ 夏寶龍。（資料圖片）

由港澳辦主任帶領的中央考察團今日展開第二日考察行程，他早上在特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄陪同下，到九龍灣一間酒樓飲早茶，逗留約一個小時離開。

一同現身茶樓的工聯會九龍東立法會議員鄧家彪表示，夏寶龍聽取地區聲音，以及鼓勵一直在地區服務的人士。他引述夏寶龍指，地區人士甚至區議員都應該是政府的夥伴，既要推廣政府政策，亦要將市民實際需要和民情民意，準確向政府反映。鄧家彪又形容，夏寶龍十分幽默，包容大家的普通話。

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽則形容，夏寶龍親切親民，重視地區意見，留心且關心香港地方行政，席間細心聆聽地區人士講述有關區議會、分區委員會會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會，以及關愛隊的職能及工作。

顏汶羽透露，自己向夏寶龍提及，九龍東需要改善交通網絡，便利居民出入來往，並配合未來CBD2商業發展。

夏寶龍之後到深水埗地區康健中心參觀，了解基層醫療健康服務設施。他上午約11時轉到土瓜灣到訪工聯會會址，工聯會立法會議員吳秋北、黃國等人在場迎接，現場一帶有警員戒備。

周日訪立法會 與全體議員交流

另外，據了解，夏寶龍周日將訪立法會，與立法會議員閉門交流及午膳，議員收到提醒，勿攜帶手提電話入場。

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記者：林曉君