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【京官考察】李家超︰夏寶龍充分肯定港府過去9個月工作表現　在港考察行程緊密

政治 19:36 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

李家超說，夏寶龍來港6日，是歷來最長，相信可考察香港各方面情況。(陳靜儀攝)

港澳辦主任夏寶龍今日抵港展開考察行程，特首李家超表示，夏寶龍在港考察行程緊密豐富，政府會做好一切適切安排配合考察隊，自己亦會出席考察隊的考察工作。

夏寶龍下午抵達政府總部與行會成員、主要官員會面，李家超傍晚見記者時透露，自己率領司局長及常任秘書長出席座談會。

他說，夏寶龍來港6日，是歷來最長，相信可考察香港各方面情況，充分反映中央及夏寶龍對香港的重視，又稱，今年是全面貫徹二十大精神的開局之年，報告大篇幅講述香港在一國兩制之下的發展方向，推動香港由治及興的行動指南，認為夏寶龍此時來港有特別意義。

李家超續指，夏寶龍在座談會，十分認真及仔細聆聽與會者意見，交流熱烈，反映夏寶龍對香港十分熟悉。李家超又稱，在座談會期間，夏寶龍對於特區政府在過去9個月的工作和施政表示充分肯定。

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記者：林曉君

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