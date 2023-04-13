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【明日大嶼】工程師學會：歡迎政府推動交椅洲人工島發展　料有挑戰籲理順基建時間表

社會 15:19 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

交椅洲人工島公眾參與活動於上月底結束，香港工程師學會表示，學會歡迎政府推動交椅洲人工島發展，並期待政府考慮採納學會於上月底提出的相關建議。學會表示，人工島以「第三個核心商業區」為定位，可提供 1,000 公頃土地，成為未來本港土 地供應的其中一個重要來源，而 交椅洲人工島可以強化與內地、北部都會區及香港島西部之間的戰略聯繫。

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學會指，人工島項目不僅創造發展容量，亦可為未來發展建立土地儲備，例如提供土地供市區重建作調遷或 安置之用。 作為一個集工作、居住及休閒娛樂的核心商業區。

學會認同採取三個島嶼的設計，緩減對水質及生態的影響， 並減低熱島效應，亦支持多採用拆建廢料(即公眾填料)作為填海物料，以減少運輸流程造成的碳足跡。整個人工島應以在營運期達致碳中和及淨零廢料排放 為發展目標。學會亦建議政府完善人工島上 單車及行人道路網絡的規劃，並在人工島物色適當的地點，構建水上構築物， 進一步增加綠化及公共休憩空間之比重。

學會預料，人工島會為工程界及建造業界帶來一定挑戰，學會期望相關部門理順各項基建的時間表，善用資源。學會樂意與政府 當局分享專業意見，令交椅洲人工島成為一個更宜居的智慧社區。

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責任編輯：陳展棋

 

 

 

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