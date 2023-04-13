【挪用款項】指風水師挪用款項買車買樓 商人妻子稱被挪用逾2802萬入稟索償

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商人早前入稟指被風水師誤導下簽訂「風水文件」借出款項，其妻日前入稟高院，指風水師要求她交出總值逾405萬元勞力士及珠寶金飾，放置於黃大仙廟祈福。商人妻子指風水師另涉串謀公司誘使她支付共逾1,698萬元，用作購買物業、名車及電單車車位。商人妻子指遭風水師及其所涉公司涉挪用共逾2,802萬元，要求歸還財物或同等款項，並要求法庭頒令其以信託持有有關財物，並須作出賠償。

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4份入稟狀原告為方敏(譯音)及Veda Capital Limited；答辯人分別為李振邦（譯音，洋名Bruce）、Kuraishisu Empire Holdings Limited、Billion Target Holdings Limited 、Rydu Limited、Iron Man Limited、Master B Media Corporation Limited及周妮佩(譯音)。

入稟狀指，約於2022年1月，答辯人李振邦表示為令原告方敏得到好運，須由李將方的個人財物放置於黃大仙廟用作祈福，原告遂將1隻勞力士錶、一些珠寶及金飾交給李，總值逾405萬元，其後李未有歸有物品。

李另與首3名答辯人公司串謀挪用屬於原告公司之3輛車，包括本田、平治房車及法拉利，原告要求索償306.4萬元。答辯人公司另協助李挪用原告逾149萬元，購買包括賓利及電單車共3輛車。

入稟狀續指，李與其餘兩間答辯人公司及周，誘使方支付多筆款項，用作購買3個位於元朗壆圍、意花園及西貢的物業，另購入1個內地物業和畢架山一號多個電單車車位，涉款共逾1,548萬元。方指李並非替其購買有關物業，亦沒有將挪用之款項歸還。

原告方又指李涉挪用方共376萬元，分別用作購買中港車牌、投資股票及功夫學校。原告公司另向李預支10萬元，用作裝修其住所，方亦向李借出6.4萬元，作為支付其助手薪金，惟李並沒有歸還款項。

入稟狀指，原告多次要求答辯人還款及歸還所涉財物或款項不果，指答辯人挪用有關財物及款項，要求法庭頒令答辯人只以信託形式替原告持有，並須交代帳目，要求歸還財物或同等款項，並須作出賠償。

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記者：林育慧